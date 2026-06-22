El Parlamento aragonés condena "cualquier vínculo con entornos de prostitución protagonizado por cargos del PSOE"

La diputada del PP Aragón Lucía Baruquer. - PP.

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario del Parlamento aragonés ha aprobado este lunes la condena de "las conductas machistas, los comportamientos degradantes hacia las mujeres, el acoso sexual y cualquier vínculo con entornos de prostitución protagonizados por cargos o personas vinculadas al PSOE", "exigir responsabilidades políticas" y "reafirmar el compromiso con la defensa de la dignidad, la libertad y la igualdad real de las mujeres, desde la tolerancia cero frente al machismo, la explotación sexual y cualquier abuso de poder".

La proposición no de ley ha sido presentada por el PP y ha salido adelante con la aprobación de PP y Vox, la abstención de CHA y A-TE y el voto en contra del PSOE.

Desde el PP, Lucía Baruquer ha presentado la iniciativa expresando que "la defensa de la dignidad de la mujer exige coherencia, ejemplaridad y responsabilidad política".

Baruquer ha hecho referencia a las recientes informaciones "relacionadas con comportamientos presuntamente machistas, episodios de acoso, utilización degradante de mujeres y vínculos con entornos de prostitución protagonizados por personas vinculadas al PSOE", unos hechos que ha afirmado "ponen de manifiesto la contradicción existente entre sus discursos públicos".

"Las instituciones democráticas tienen la obligación de actuar con firmeza y ejemplaridad frente a cualquier conducta machista o degradante, especialmente cuando se produce desde posiciones de responsabilidad pública", ha destacado la diputada popular.

Ha afirmado que los hechos conocidos reflejan "contradicciones insoportables que retratan a la izquierda", señalando que "no son hechos aislados, es una hipocresía intolerable en la que el PSOE ha amparado un machismo que retrata su doble moral. Los que se declaraban abolicionistas y daban lecciones de feminismo están rodeados de comportamientos indignos".

"No hablamos de expresiones desafortunadas, sino de conversaciones en las que las mujeres aparecen tratadas como mercancía, como catálogo o como piezas disponibles y transportables. Qué asco y qué vergüenza", ha subrayado Baruquer.

Baruquer ha concluido asegurando que "el PSOE y sus socios no tienen legitimidad para presentarse como paladines de la defensa de la mujer", y ha recalcado que "muchas mujeres estamos cansadas de ser utilizadas como excusa de un discurso que encubría un machismo rancio".

"RUIDO"

Por parte del PSOE, la diputada Lorena Canales ha manifestado que "el ruido no deja escuchar la realidad" y ha considerado que en la iniciativa "dicen que rechazan a cualquier forma de acoso sexual" pero "se cumplen veinticinco años del caso Nevenka y no he oído al Partido Popular ningún rechazo sobre este caso".

El diputado de Vox David Arranz ha criticado que "el Partido Socialista ha creado un enorme chiringuito ideológico" y ha añadido que "muchos de sus cargos públicos y estrechos colaboradores se han servido de mujeres prostituidas".

En el turno de CHA, Mary Carmen Bozal ha defendido que "no vamos a justificar comportamientos que degraden a las mujeres, los hagan quien los haga". "Si un cargo público ha utilizado su posición para participar en situaciones de explotación se le exige responsabilidad", ha afirmado.

El portavoz de A-TE, Tomás Guitarte, ha sido claro: "Condenamos cualquier conducta machista, acoso, explotación sexual o abuso de poder" y es "por la importancia del asunto" que "no es aceptable utilizarlo como herramienta de confrontación política".