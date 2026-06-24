Patxi López estalla contra Feijóo por mencionar a su padre

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

El líder del PP le reprochó que "aplaudiera la corrupción" y dijo que su padre, líder sindicalista que presidió el PSE, no se lo perdonaría

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha llamado "ruin" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste mencionase a su fallecido padre durante la sesión parlamentaria de este miércoles en la Cámara Baja.

En su turno de réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecía para dar explicaciones sobre los distintos casos de corrupción que afectan a los socialistas, Feijóo se dirigió a López y le reprochó que estuviese "sonriendo, aplaudiendo y defendiendo la corrupción" desde su escaño.

"Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás", dijo el líder nacional del PP haciendo referencia a Eduardo López Albizu, que fue un histórico sindicalista de Vizcaya que presidió el PSE y que fue diputado socialista en el Congreso en la primera legislatura de la democracia.

PARA HABLAR DE MI PADRE TENDRÍA UE NACER TRES VECES

Visiblemente enfadado, López ha respondido en su siguiente turno de palabra para reprocharle sus palabras. "Para que yo le acepte a Feijóo que hable de mi padre tendría que nacer tres veces", ha señalado.

"Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad", ha espetado a continuación.

Mientras, ha seguido, el fundador del partido de Feijóo del que se dice "heredero orgulloso", en referencia a Manuel Fraga, "formaba parte del gobierno de la dictadura que le torturó, le encarceló, le desterró y que fusilaba a la gente en este país", ha seguido

López ha acusado a Feijóo de traer "decadencia" y "degradación" a la política española y ha vuelto a mostrar su enfado: "Tápese un poco y deje de ser tan ruin", ha apuntado.

El portavoz socialista ha dicho que Feijóo "recurre al insulto" porque no tiene argumentos y no se le ocurre "nada" para responder desde la tribuna y considera que liderar la alternativa al Gobierno "le queda grande".

RUFIÁN VE VILEZA EN FEIJÓO

También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reprochado a Feijóo esas palabras y le ha dicho que tiene una "tendencia a la vileza" en sus intervenciones que le impedirá convertirse en presidente del Gobierno.

"¿Qué es eso de mentar al padre de Patxi López?", ha reprochado, "¿Qué es eso de enviar a la gente al psicólogo?", ha apuntado a continuación, después de que Feijóo le hiciese esa recomendación a Pedro Sánchez por la "obsesión" que, dijo, sufre con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.