El Parlamento aragonés pide al Ministerio que concrete fecha de fin de las obras de la N-330, entre Teruel y Villastar

Diputados del PP en la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón ha aprobado una iniciativa del PP, defendida por el diputado Javier Domingo, sobre la mejora y finalización de las obras de la N-330 en la provincia de Teruel, que también recoge "instar al Gobierno de Aragón para solicite al Ministerio que detalle los trabajos pendientes, presente una programación actualizada y respaldada por la Dirección de Obra".

También "garantizar que, mientras duren las obras, se reduzcan al mínimo las afecciones al tráfico y a los vecinos de la Ribera del Turia". Así, la moción, que contaba con dos enmiendas 'in voce' del PSOE, que han sido aceptadas, ha salido adelante por unanimidad en la comisión de este martes.

Desde el PP, Javier Domingo ha presentado la proposición no de ley (PNL), quien ha argumentado que "no solo somos los partidos políticos los que reclamamos la mejora; son los acaldes, vecinos y transportistas quienes reclaman una carretera más segura, con mejor trazado, mayor capacidad y preparada para el tráfico que soporta actualmente".

De igual forma, ha expresado que "una obra que debía durar dos años se ha convertido en la espera interminable", al tiempo que ha indicado que "los vecinos no piden una infraestructura de lujo, sino una carretera en condiciones". "Es una carretera que conecta a los vecinos con servicios, empleos, empresas y oportunidades, y sin embargo, llevamos décadas escuchando la misma reivindicación", ha concluido.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

Por parte del PSOE, Lorena Canales ha reconocido que "no hay disculpa para estos retrasos, por lo que habrá que poner soluciones". "Queremos que se hable de cuál es el itinerario más seguro, que esté el territorio de acuerdo y busquemos cuál es la mejor viabilidad", ha declarado.

Desde Vox, Aroha Rochela ha explicado que "la carretera es tercermundista, un monumento al desprecio y al abandono de Pedro Sánchez a nuestra provincia", al tiempo que ha destacado que "la realidad es de vergüenza" y que "los turolenses asistimos año tras año al mismo espectáculo de promesas incumplidas y retrasos".

Mientras, Mascún Ariste, de CHA, ha apuntado que "la situación de la carretera es difícilmente justificable y no puede convertirse en una obra indefinida". Sin embargo, ha solicitado al PP que "haga su parte, reclame, negocie y utilice la capacidad política que tiene un Gobierno autonómico para conseguir resultados".

En última instancia, Pilar Buj (A-TE) ha comentado que "las obras de la N-330 son el ejemplo perfecto del olvido, la dejadez y una tomadura de pelo". "Lo que debería ser una intervención integral que podría durar un par de años, ya va por cuatro y, lo peor de todo, esos retrasos no se justifican por parte del Gobierno central", ha criticado.