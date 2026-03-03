El paro en Aragón sube en 779 personas en febrero hasta las 50.374 personas

Archivo - Planta de Stellantis en Figueruelas (ZaragozA). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 779 personas en febrero en Aragón en relación al mes anterior (+1,57%), alcanzando los 50.374 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el paro disminuye un 4,2%, con una fuerte bajada en Teruel (-7,46) y algo más moderada en Huesca (-4,75%) y Zaragoza (-3,74%), con un total de 2.211 personas menos en desempleo con respecto a febrero de 2025.

Destaca el aumento en el desempleo registrado en la provincia de Zaragoza, que suma 604 parados más (+1,57%) y se coloca como la tercera en la que más se incrementa en términos absolutos, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. La subida del desempleo también es fuerte en Huesca (+2,9% y 192 personas), mientras baja ligeramente en Teruel (-0,4% y 17 personas).

Por sectores, lidera el aumento del paro el sector servicios, que suma 579 desempleados más, seguido del colectivo sin empleo anterior --220--, la agricultura --24-- y la industria --21--. Sólo desciende en la construcción, que tiene ahora 65 personas menos demandando empleo. En la provincia de Teruel, sólo sube en la industria, en concreto en dos personas.

A nivel nacional, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de febrero, ha aumentado 3.584 personas en relación con el mes de enero (0,15%). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.442.646, el nivel más bajo en este mes desde febrero de 2008.

