El paro baja en 709 personas en mayo en Aragón hasta los 47.798 desempleados

Archivo - Trabajadores, en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).- RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 709 personas en mayo en Aragón en relación al mes anterior (-1,5%) hasta los 47.798 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de mayo, se acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo en todas las ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2020

En el último año el desempleo acumula un descenso de 1.507 parados, lo que supone un 3,1% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 535 menos (-1.58%); Agricultura, 125 menos (-7.24%); Industria, 38 menos (-0.73%); Construcción, 22 menos (-0.89%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 11 más (+0.21%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33.283), Sin empleo anterior (5.299), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.602), Construcción (2.461), Industria (5.153).

En cuanto a sexos, de los 47.798 desempleados registrados en mayo, 29.482 fueron mujeres, 424 menos (-1,4%) y 18.316, hombres, lo que supone un descenso de285 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,5%).

En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 109 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 600 desempleados (-1,36%).

Por provincias, el paro bajó en Zaragoza(-643), Huesca(-88) mientras que subió en Teruel(+22).

El paro bajó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo País Vasco (-72), Ceuta (-171) y La Rioja (-177) donde menos descendieron, mientras que Andalucía (-9.125) Cataluña (-6.900) y Madrid (-3.834) donde más.

CONTRATACIÓN

En mayo se registraron 46.268 contratos en Aragón, un 4,3% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 20.804 fueron contratos indefinidos, cifra un 11,1% superior a la de mayo del año anterior y 25.464, contratos temporales (un 0,7% menos).

Del número de contratos registrados en mayo, el 55,04% fue temporal (frente a un 60,77% del mes anterior) y un 44,96%, indefinidos (el mes precedente fue un 39,23%).