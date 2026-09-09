El parque de La Camisera se adjudica a Firmeza Solutions por 1,4 millones y un plazo de ejecución de 10 meses

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado, a la empresa Firmeza Solutions, el nuevo parque de La Camisera, en el distrito de Oliver, por un importe de 1.491.262 euros con el IVA incluido, y un plazo de ejecución de 10 meses, que podría comenzar el próximo mes de noviembre.

A esta licitación han concurrido tres empresas y finalmente la adjudicación ha recaído en Firmeza Solutions por haber presentado la oferta económica más ventajosa y que, además, ha tenido mejor valoración técnica.

Es una obra "muy demandada y desde hace muchos años" por los vecinos después de que una primera licitación, hace cerca de un año quedara desierta, ha recordado el consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano. "Ya en ese momento asumimos desde el Gobierno de la ciudad nuestro compromiso por volver a sacar la obra en el mínimo tiempo posible", ha subrayado.

"A mí, frecuentemente, los vecinos de Oliver, los vecinos de La Camisera, cuando me han reconocido en otros ámbitos, me dicen ¿Qué va a pasar con el parque que después de que lo anunciasteis se quedó desierto?", ha relatado Serrano para incidir en el "compromiso" del Gobierno de Zaragoza.

PATRIMONIO VERDE

Con esta adjudicación se da el "impulso definitivo" a esta urbanización en una zona de expansión de la ciudad, muy esperada y demandada por los vecinos y que va a suponer la creación de nuevas zonas verdes interiores".

De esta forma, Oliver contará con un "nuevo pulmón verde", que se va a integrar en Zaragoza, que se ubicará entre las calles Antonio Leiva y Jerónimo Cáncer y que va a transformar de "forma sustancial esa zona de la ciudad".

Esta nueva zona verde dispondrá de diferentes cotas y supondrá "un enriquecimiento no solamente de la escena urbana, sino del patrimonio natural, del patrimonio verde de parques y jardines de Zaragoza", ha enfatizado.

CONTRATO MARCO

Por otro lado, el Gobierno de Zaragoza también se ha aprobado licitar un contrato marco en el área de infraestructuras para dotar de mayor agilidad y capacidad técnica a futuras actuaciones de la dirección de infraestructuras. Está basado en la redacción de asistencias técnicas en materia de redacción de proyectos y direcciones de obra.

Esta aprobación permitirá tener una "mayor agilidad" al ser un contrato marco que se saca a licitación mediante un procedimiento abierto de tramitación ordinaria.

El presupuesto base de la licitación es 1.210.000 euros, IVA incluido, y la duración del acuerdo marco es por un periodo de dos años.

Además, el valor que se puede alcanzar es de hasta 2 millones de euros sin impuestos al tener en cuenta las dos eventuales prórrogas de un año que se pueden dar en el contrato y que está previsto en los propios pliegos, ha apostillado Serrano.

El objetivo fundamental de este acuerdo marco es poder redactar proyectos y direcciones de obra con la supervisión y dirección de la Dirección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, pero con mayor agilidad y "adecuándonos mejor al vertiginoso ritmo de obras que tenemos en la ciudad y que hacen que Zaragoza está viviendo una etapa de transformación", ha concluido Serrano.