El Parque Nacional de Ordesa actualiza los horarios de sus puntos de información hasta fin de año

Archivo - Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

HUESCA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ha actualizado los horarios de apertura de sus centros de visitantes y puntos de información para el periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los horarios varían en función de los valles y de las fechas, con ampliaciones durante algunos puentes y ajustes progresivos a medida que avanza la temporada. En el valle de Ordesa, el Centro de Visitantes de Torla permanecerá abierto todos los días, de 9.00 a 14.00 y de 15.15 a 18.00. El Punto de Información de la Pradera de Ordesa abrirá de 9.00 a 17.00 hasta el lunes 2 de noviembre y, del 3 de noviembre al 8 de diciembre, de 9.00 a 15.00.

En el valle de Pineta, el Punto de Información de Bielsa, situado en Casa Larraga, abrirá todos los días de 9.00 a 14.00 y de 15.15 a 18.00 hasta el 13 de diciembre. El punto de la Pradera de Pineta estará abierto de 9.00 a 17.00 hasta el 2 de noviembre. Del 3 de noviembre al 2 de diciembre abrirá los sábados y domingos, de 9.00 a 15.00, y del 3 al 13 de diciembre lo hará todos los días, en ese mismo horario.

En el valle de Escuaín, el Centro de Visitantes de Tella abrirá todos los días de 9.00 a 14.00 y de 15.15 a 18.00 hasta el 15 de noviembre. Del 16 de noviembre al 3 de diciembre abrirá jueves, viernes, sábados y domingos, en ese mismo horario. Del 4 al 13 de diciembre volverá a abrir todos los días y, del 14 al 20 de diciembre, retomará el calendario de jueves a domingo.

Por su parte, el Punto de Información de Escuaín abrirá de 9.00 a 18.00 todos los días hasta el 2 de noviembre; los sábados y domingos del 3 de noviembre al 4 de diciembre, y todos los días del 5 al 8 de diciembre.

En el valle de Añisclo, el Punto de Información de Escalona abrirá todos los días de 9.00 a 14.00 y de 15.15 a 18.00 hasta el 8 de diciembre. Del 9 al 27 de diciembre, el horario será el mismo, pero abrirá los viernes, sábados y domingos, además del miércoles 23 de diciembre.

SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

Desde el Gobierno de Aragón, se recuerda la importancia de planificar las visitas, consultar el estado de los senderos y de las carreteras y equiparse adecuadamente para las condiciones de la montaña, especialmente ante la posible presencia de nieve, hielo o riesgo de aludes.

El Parque Nacional mantiene también diversas restricciones para proteger el entorno, entre ellas la prohibición de hacer fuego, abandonar residuos, volar drones o perturbar a la fauna.

La pernocta está sujeta a condiciones específicas según el sector y la altitud; en el sector de Ordesa, el vivac y la acampada nocturna solo se permiten en la zona habilitada del refugio de Góriz, con reserva previa y aforo limitado.

La información puede consultarse en las webs oficiales del Parque Nacional y del Gobierno de Aragón, así como en los recursos de Montaña Segura, AEMET y el Refugio de Góriz. Para consultas, está disponible el correo ordesa@aragon.es.