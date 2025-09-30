Las Parras de Castellote contará con la colaboración de la DPT para reparar los daños por la tormenta

El alcalde de Las Parras de Castellote (Teruel), Javier Trullenque, y el vicepresidente segundo de la DPT, Rafael Samper. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

LAS PARRAS DE CASTELLOTE (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio turolense de Las Parras de Castellote continúa valorando los daños producidos tras la fuerte tormenta del lunes, que provocó el desbordamiento de los dos barrancos que atraviesan la población, para lo que contará con el apoyo de la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

El vicepresidente segundo Rafael Samper ha visitado este martes la localidad para conocer el alcance de los daños y ha anunciado que la próxima semana confía en que a partir de la próxima semana ya puedan trabajar las máquinas de la DPT en la reparación de caminos.

"Hay bastantes daños en caminos, sobre todo en la senda de los dinosaurios", ha explicado tras su visita Samper, que es el diputado delegado de Caminos Rurales de la institución provincial, al tiempo que ha destacado que no se hayan producido daños personales y ha anunciado que "las máquinas de la Diputación vendrán la próxima semana", confiando en que se pueda volver pronto a la normalidad.

Samper ha recorrido la localidad junto al alcalde Javier Trullenque, quien le ha detallado los daños producidos en el municipio tras la fuerte tormenta que descargó el pasado domingo en la zona, con una fuerza que no recordaban en el lugar.

Entre los daños registrados está en la travesía de la TE-V-8301 que pasa por la localidad, cortada al tráfico y visitada este lunes por los técnicos del Servicio de Vías y Obras de la institución provincial.

El tráfico entre el municipio de Las Parras de Castellote y Aguaviva, se ha establecido alternativamente de la TE-V-8301 a la A-226, pasando por Jaganta, por la A-226 a Mas de Las Matas pasando por Castellote y por la A-225*hacia*Aguaviva.