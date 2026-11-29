Una mano introduce en una urna una papeleta al Congreso de los Diputados en un colegio electoral de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales en Aragón, que se celebran este domingo, 29 de noviembre, alcanza el 49,24% a las 14.00 horas, lo que se traduce en 490.733 votantes. Estos datos representan 7,17 puntos más que en 2023.

Así lo ponen de manifiesto los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior 'https://resultados.29neleccionesgenerales.com/'.

Por circunscripciones, la participación en Zaragoza a las 14.00 ha llegado al 49,98% --364.911 votantes--, un 7,70% más que en 2023, cuando fue del 42,28% --301.703 votantes-- a la misma hora.

En Huesca, la participación se ha situado en el 46,85% --77.903 votantes--, 5,57 puntos por encima de la registrada en 2023, con un 41,28% --68.223 votantes-- a la misma hora.

Por otro lado, en Teruel, se ha llegado 47,74% --47.919 votantes--, 5,82% más que en 2023, cuando el número de votantes a esta hora fue de 42.452, es decir, un 41,92% de participación.

DATOS DE ESPAÑA

En el conjunto de España, la participación en las elecciones generales a las 14.00 horas se sitúa en el 45,75%, lo que supone 5,27 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora.

En comparación con las elecciones de noviembre de 2019, cuando alcanzó el 37,93%, la participación aumenta 7,82 puntos. En total, han votado hasta esta hora 16.399.415 personas, 2.172.523 más que en el primer avance de 2023.

Junto a la Comunitat Valenciana, con un 50,93%, y La Rioja, que registra un 50,83%, Aragón, con un 49,24%, se sitúa entre las comunidades autónomas con datos de participación más altos este 29 de noviembre a las 14.00 horas.