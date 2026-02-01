El Partido Popular de Teruel destaca su impulso al deporte en la provincia

La consejera y candidata del PP, Tomasa Hernández y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ambas en el centro del césped de Pinilla junto a los jugadores del CD Teruel y el Real Murcia este domingo. - PP TERUEL

TERUEL 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel muestra su compromiso con el deporte en la provincia. Jesús Fuertes, Tomasa Hernández y Emma Buj han asistido este domingo al partido de fútbol de 1ª RFEF que ha enfrentado al Club Deportivo Teruel y el Real Murcia (0-0).

Allí, han recordado la inversión en instalaciones deportivas en la provincia por parte del Gobierno de Jorge Azcón. La candidata a las Cortes de Aragón y actual consejera de Deportes, Tomasa Hernández, ha puesto en valor el trabajo realizado durante estos 30 meses de Gobierno de Azcón. "Siempre se ha defendido y apoyado las infraestructuras de la Comunidad Autónoma", ha destacado Hernández.

Además, ha querido resaltar el gran trabajo realizado con la construcción de la piscina climatizada de Teruel, con un valor de 3,5 millones de euros, y la reforma integral del campo de Pinilla, valorada en 5 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón.

Sobre las infraestructuras en el Bajo Aragón, Tomasa Hernández ha recordado la inversión en otra piscina climatizada, esta vez en Alcañiz, en la que se han invertido 600.000 euros de fondos propios del Gobierno de Aragón, así como un pabellón con doble uso, tanto educativo como deportivo, para la capital bajoaragonesa y su entorno, por valor de 3,5 millones de euros.

"Todas estas infraestructuras están pensadas para que lleguen al mayor número posible de ciudadanos", ha resaltado Hernández.