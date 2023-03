La pasión inspira la III edición de '#ZGZFlorece' que amplía las zonas florales con una Ruta de los Tulipanes

ZARAGOZA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival de arquitectura floral Zaragoza Florece '#ZGZFlorece' celebra este año su tercera edición inspirada en la pasión y ampliará las zonas de plantación de flores por distintos distritos para que el embellecimiento de la ciudad lo puedan disfrutar muchos más vecinos desde el 25 al 28 de mayo.

Para ello y como preámbulo a este festival se ha creado la Ruta de los Tulipanes que se extiende por una docena de parque repartidos por toda la ciudad dado que es una iniciativa que gusta a los ciudadanos y se complementa con otras especies florales y narcisos.

Este recorrido de bulbosas ya es visible en los parques Sedetania, Delicias, La Granja, Plaza Mayor, Glorietas de Goya, Parque Bruil, Frente Fluvial, Parque Tío Jorge, Torrero --junto al Centro Cívico--, Parque de la Aljafería y Parque Pignatelli, así como en propio Parque Grande José Antonio Labordeta.

El proyecto plantea incorporar nuevas combinaciones, sumando a los

tulipanes y narcisos, presentes en el Parque Grande, otras especies como los crocus, alliums y fresias. Se han preparado 10 combinaciones con tonalidades diferentes, cada una de ellas con dos o más especies para alargar al máximo la floración.

Las bulbosas se plantan en tierra en otoño y que se desarrollan rápido, para florecer, a finales de invierno y principio de la primavera. Su floración es abundante, llamativa y aporta un punto ornamental y de atención en el paisaje. En total se han plantado 164.730 bulbos, en una superficie cercana a los 1.052 metros cuadrados.

Los detalles de este nueva edición los ha dado a conocer la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Parque Grande José Antonio Labordeta, que como en los dos años anteriores será el epicentro, y donde ya se pueden admirar los tulipanes en el corredor de la acequia de entrada.

PASIÓN

"Zaragoza Florece --ha contado Chueca-- tiene una gran aceptación por los zaragozanos y nuestra obligación, como institución es no solo mantener esta iniciativa, sino ampliarla".

En rueda de prensa, Chueca ha avanzado que el lema escogido refleja la "pasión por la vida y la pasión por Zaragoza" y se podrá contemplar en las "espectaculares" intervenciones florales que se confeccionarán ese último fin de semana de mayo.

De las más de 175.000 personas que visitaron el Parque Grande en la primera edición se llegaron a las 300.000 en la pasada y para este año se ha mostrado convencida de que "al menos se mantendrá" aunque las cifras se pueden desbordar porque ha aumentado la aportación de empresas y entidades que hacen posible este proyecto de colaboración público-privada.

El éxito inicial y que ha ido en aumento obedece a que este proyecto surge tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus y de ahí su nombre de "florece" al tiempo que se quería dar apoyo al sector de los floristas que "sufrieron mucho" al ver cancelados todos sus eventos e incluso se pudrieron las flores que no pudieron vender al tener que cerrar sus establecimientos.

"Fue un impulso y un motor económico con las flores como protagonistas" y a las que se han sumado otras actividades que también dinamizan la economía de la ciudad con el sector de la gastronomía, con los foodtrucks; el cultural con las actuaciones de grupos musicales y los talleres de lectura al aire libre.

Además, se ha consolidado como una feria nacional e internacional que atrae a numerosas personas de fuera de Zaragoza y que posiciona a la ciudad como "la capital del color, del verde urbano y de la convivencia al aire libre", ha destacado Chueca.

ARTISTAS FLORALES

El programa que está sin cerrar incluye la presencia de al menos cinco grandes maestros floristas, dos de ellos extranjeros como el francés Frederic Dupré, y la mexicana Edith Guzmán, junto a Carlos

Curbelo, Sefa Tur, y Mónica Vilanova, que intervendrán en espacios como la escalinata del Batallador, el Puente de los Cantautores, el

quiosco de la música, la pajarera o los puentes del paseo de los Bearneses.

A ellos se sumarán los alumnos del Centro Río Gállego de Zaragoza Dinámica, que crearán un túnel de flores en la calle Isabel Zapata

Marín, y la Asociación de Floristas de Aragón tendrá en el Jardín Botánico el escaparate reservado para sus creaciones.

Los muros de flores junto a la fuente de Neptuno, la creación de letras gigantes, el mercado de las flores, la zona gastronómica con 11 foodtrucks, y la zona picnic serán puntos de concurrencia de '#ZGZFlorece'.



CULTURA

El Patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza prepara sus propuestas, tanto en el Jardín de la Lectura como en el Espacio Café y Libros, y el kiosco que será el punto de referencia, para desarrollar talleres, instalación de hamacas de lectura, cafetería "take away", rutas histórico-artísticas por el parque, una ruta de las flores comestibles, talleres de fotografía con teléfono móvil, narraciones dramatizadas, lecturas bajo el árbol, cuentos en inglés, lecturas en francés en colaboración con el Institut Français de Zaragoza, actuaciones musicales, taller de cianotipia y de prensa de flores, entre otras.

También se ha programado un actuación del grupo musical La Habitación Roja, con el que se mantendrá un encuentro de "Café, libros y otras movidas".

El quiosco de la música, la nueva arboleda, la escalinata, el puente de los Cantautores, los alrededores del jardín de la lectura y la zona picnic aglutinarán la mayor parte de las actuaciones.

Serán 25 grupos y solistas, todos aragoneses, ha subrayado Chueca, entre los que figuran Elem, Sanxis, Komando Komare, Nico B, Orion, Humberto Ríos, Almalé, Jadey, Artem Trío, Modelo, Nacho di Martino, Zoe, o Diego Meléndez, entre otros.

Destacarán especialmente las actuaciones, en la escalinata del Batallador, de El Mantel de Noa o el Coro Amici Musicae Juvenil, ha avanzado. El teatro infantil tendrá también cabida en Zaragoza Florece, con Nostraxladamus, Almozandia y las cuenteras de Charraire.

ESCAPARATES E IGLESIAS

Zaragoza Florece también se extiende por otros ámbitos de la ciudad y se trabaja con instituciones, comercios y empresas para que decoren sus fachadas y escaparates estos días de explosión de colores. Así se intentará llegar a edificios emblemáticos y muy representativos de la ciudad para que también sean escenario de este festival.

Junto con la editorial Edelvives y en colaboración con el Cabildo de Zaragoza, se trabajan para que algunas iglesias acojan también actividades de '#ZGZFlorece'. El proyecto ambientaciones y proyecciones florales sobre sus fachadas como conciertos de música clásica y visitas de centros educativos.

Chueca ha precisado que esta parte del programa, todavía en preparación, pero ha subrayado que otros ámbitos de la ciudad se sumen y hagan su aportación de creatividad y capacidad de innovar.

JUNTA ELECTORAL

"Estamos muy tranquilos", ha respondido ante el anuncio del PSOE de llevar esta iniciativa ante la Junta Electoral al celebrarse justo el fin de semana de la votación de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Ha explicado que más allá del anuncio que hizo el PSOE todavía no tienen notificación y ha indicado que la Ley electoral dice muy claro lo que se permite, como es este evento al tener trayectoria de ediciones anteriores y "no permite inaugurar ni utilizar con fines políticos", ha puntualizado.

Para finalizar ha apostillado lo siguiente: "Zaragoza Florece no es un evento del PP, ni de Natalia Chueca como candidata del PP, sino que lo creé yo hace tres años bajo mi labor de consejera municipal de Servicios Públicos, pero es un evento de ciudad que ha trascendido a mi y a mi partido y ha llegado para quedarse. No me cabe duda de que si no estuviese seguirá estando porque los ciudadanos lo quieren".