Patricia Aymà gana el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa en un acto presidido por la Reina Letizia en Huesca

1063107.1.260.149.20260224145354 La Reina Letizia preside el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona ‘Creaempresa 2026’, en la segunda etapa del tour del talento de la Fundación Princesa de Girona, en el Palacio de Congresos, a 24 de febrero de 2026, en Huesca, Aragón (España) - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Patricia Aymà Maldonado, biotecnóloga y cofundadora y CTO de Benviro, se ha proclamado ganadora del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 en un acto celebrado este martes, 24 de febrero, en el Palacio de Congresos de Huesca presidido por la Reina Letizia y enmarcado en el Princesa de Girona CongresFest, acto central del Tour del talento 2026 en su parada en la capital oscense.

Después de visitar el Palacio de Villahermosa, sede de Fundación Ibercaja en la ciudad, la Reina Letizia se ha desplazado hasta el Palacio de Congresos, donde ha tenido lugar el anuncio del nombre de la galardonada, en una sala completamente llena de escolares que han participado en el acto de esta segunda jornada del Tour del talento 2026.

De Aymà cabe subrayar su compromiso con transformar los grandes retos ambientales en soluciones industriales reales y su trayectoria combina ciencia, propósito y liderazgo, con un enfoque claro en la sostenibilidad y la innovación con impacto.

Se formó en Biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona y cursó un máster en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Barcelona. Su vínculo con las bacterias empezó de forma inesperada: durante su infancia sufrió repetidas infecciones respiratorias, pero años después descubriría el potencial fascinante de estos microorganismos.

Además, es cofundadora, presidenta y CTO de Benviro, empresa pionera en el desarrollo de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos mediante procesos biotecnológicos. Bajo su liderazgo tecnológico, la compañía ha logrado escalar desde el laboratorio hasta la producción industrial, operando ya con una planta en Murcia y colaborando con más de 20 grandes empresas que prueban aplicaciones de sus materiales en sectores como la alimentación, la cosmética o el packaging. Su modelo circular transforma subproductos industriales en nuevos materiales sin generar microplásticos.

La reconocida con el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 ha impulsado un modelo empresarial que demuestra que la sostenibilidad puede ser técnicamente robusta y económicamente viable. Lidera un equipo multidisciplinar de más de 30 personas y trabaja activamente para acercar la biotecnología a la sociedad, fomentar vocaciones STEM --especialmente entre chicas jóvenes-- y promover un cambio regulatorio que favorezca materiales realmente sostenibles.

Su propósito es usar la ciencia para rediseñar los materiales del futuro y demostrar que la revolución de los bioplásticos puede nacer aquí y tener impacto global.

UN PROBLEMA DE IMPACTO GLOBAL

El jurado de expertos se ha reunido en la mañana de este martes en Huesca para decidir el proyecto merecedor del galardón y ha determinado reconocer la trayectoria de Patricia por "atreverse a abordar un problema de impacto global y encarnar la innovación con propósito".

Ha estado presidido por la ejecutiva española y directora general de Meta para España y Portugal, Irene Cano, e integrado por el emprendedor tecnológico y Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2011, Marc Bonavia, quien ha actuado como secretario; el presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo; la Senior Fellow del Belfer Center-Harvard Kennedy School y ex copresidenta del Consejo Asesor de IA de Naciones Unidas, Carme Artigas; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; la presidenta y fundadora de South Summit, María Benjumea; el cofundador y CEO de bound4blue y Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2018, José Miguel Bermúdez; la directora asociada de Madrid Campus IESE Business School, María Coello de Portugal; y el presidente de AIJEC, Vicenç del Mar.

También han puesto el foco en "su liderazgo para usar la ciencia para rediseñar los materiales del futuro y su entusiasmo para acercar la biotecnología a la sociedad y fomentar vocaciones STEAM a las futuras generaciones. Además de por haber logrado transformar una visión científica en una realidad industrial escalable, demostrando que la transición hacia materiales biodegradables no es solo un imperativo ético, sino un modelo de negocio viable y disruptivo".

En el evento de este martes, se ha anunciado la ganadora del premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, que se entregará el 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Al conocer su distinción, Aymà se ha disculpado, entre lágrimas, por lo emocionante del momento.

"Detrás de este proyecto hay mucho esfuerzo y un gran sueño: dar respuesta a un problema que nos afecta a todos, el impacto de los microplásticos. Tenemos una alternativa, nos están escuchando y estamos empezando a cambiar el mundo desde España. Lo hacemos con valores muy claros: disciplina, sacrificio, trabajo bien hecho y, sobre todo, siendo buenas personas", ha pronunciado la premiada.

Ha dedicado unas palabras de agradecimiento a "Noelia y Jordi, mis socios, cada paso que damos parte de una misma pregunta: ¿cómo podemos ser mejores personas, pase lo que pase?. Queremos representar a la Fundación con liderazgo, apoyando a las mujeres y defendiendo la ciencia. La vida son emociones. Y hoy sentimos emoción, responsabilidad y compromiso", ha concluido Patricia Aymà.

CINCO FINALISTAS

Junto a Patricia Aymà Maldonado, las finalistas de esta edición han sido la vallisoletana Beatriz de los Mozos Velasco, fundadora de la marca de moda sostenible Flabelus, con la que ha impulsado la internacionalización de la artesanía española; y Elena Martínez Martínez, de Ourense, oceanógrafa y cofundadora y CTO del Grupo SOS (Soluciones Oceánicas Sostenibles), centrado en transformar residuos marinos en bioproductos sostenibles.

Así como la palentina Carla Maté Goldar, emprendedora biomédica, CEO y cofundadora de D-Sight, empresa que desarrolla tratamientos neuroprotectores para prevenir la ceguera asociada a enfermedades oculares; y la madrileña Natalia Rodríguez Núñez-Milara, ingeniera de telecomunicación y fundadora de Saturno Labs, laboratorio de innovación en inteligencia artificial orientado a desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social.

Todas ellas representan una nueva generación de liderazgo femenino que convierte el conocimiento especializado en soluciones empresariales innovadoras y comparten la visión clara de "emprender para transformar".

Llevan a cabo este propósito desde áreas como la biotecnología aplicada a la economía circular, la transformación de residuos marinos en bioproductos sostenibles, la investigación biomédica para prevenir enfermedades oculares, la internacionalización de la artesanía española a través de la moda sostenible o el desarrollo de inteligencia artificial con impacto social.

TOUR DEL TALENTO EN HUESCA

Tras los actos de este martes, el Tour del talento continúa durante toda la semana en Huesca, hasta el próximo 27 de febrero, con una programación diversa y complementaria que conecta inspiración, empleabilidad, bienestar emocional, ciencia, arte, deporte y tecnología, acercando a los jóvenes experiencias reales con referentes, empresas, instituciones y espacios creativos.

El Tour del talento 2026 está organizado por la Fundación Princesa de Girona y cuenta con TRIVU como entidad impulsora y la colaboración de Fundación Banco Sabadell, Microsoft, Davante y Clear Channel. En Huesca está coorganizado con el Ayuntamiento de Huesca y Fundación Ibercaja, en colaboración con Ibercaja, Caja Rural de Aragón, Amazon Web Services y Aramón Montañas de Aragón.

Gracias a estas alianzas, en sus cuatro años de vida, el Tour del talento se ha convertido en un evento de referencia para el talento joven. Más de 100.000 participantes que ya han formado parte del Tour han podido desarrollar competencias como la gestión emocional, el trabajo en equipo o el liderazgo, ampliar su red de contactos o impulsar su espíritu emprendedor.