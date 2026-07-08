La PAU extraordinaria mantiene una tasa de aprobados del 77,8% y las notas de corte confirman una bajada

FisMat vuelve a liderar el acceso con un 13,603, Medicina mantiene su elevada demanda en los tres campus y la nueva doble titulación HispaClas irrumpe entre las carreras más solicitadas con un 12,814 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza mantiene la estabilidad en el acceso a sus estudios de grado pese al descenso demográfico que comienza a reflejarse en el número de aspirantes. La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se ha saldado con un 77,83% de aprobados, una cifra muy similar a la de años anteriores, mientras que las notas de corte muestran una ligera tendencia descendente, aunque inferior a la prevista por la institución académica.

Así lo han explicado este martes el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Miguel Ángel Barberán, y la jefa del Servicio de Estudiantes y Relaciones Internacionales, Beatriz Valiente, durante la presentación de los resultados de la PAU extraordinaria y del proceso de admisión a los estudios de grado para el curso 2026-2027.

En la convocatoria extraordinaria han superado la fase obligatoria de la PAU 902 de los 1.186 estudiantes finalmente inscritos. Por provincias, Teruel ha registrado el mejor porcentaje de aprobados, con un 93,22%, seguida de Huesca, con un 82,72%, mientras que Zaragoza se ha situado en el 74,86%.

Barberán ha señalado que estos resultados son "muy similares a los de ediciones anteriores" aunque inferiores a los obtenidos en la convocatoria ordinaria, una circunstancia habitual al tratarse de una prueba a la que concurren estudiantes con trayectorias académicas diferentes.

Los alumnos podrán solicitar la revisión de sus exámenes entre los días 9 y 13 de julio y quienes no presenten reclamación podrán descargar su papeleta definitiva a partir del 14 de julio. En caso de revisión, las nuevas calificaciones se publicarán el 20 de julio.

El vicerrector también ha reconocido la preocupación de la Universidad por el descenso que se observa en el número de estudiantes que superan la prueba durante los últimos cursos, aunque ha matizado que la reducción "no es significativa" y que se reforzará la coordinación con los centros de Secundaria y Bachillerato para analizar sus posibles causas.

NOTAS DE CORTE MÁS BAJAS, PERO CON UNA DEMANDA ESTABLE

Más allá de los resultados de la PAU, la Universidad de Zaragoza ha comunicado este miércoles la adjudicación de plazas para los 17.172 estudiantes que solicitaron acceder a alguno de sus 64 grados.

Aunque las notas de corte vuelven a situarse entre las más altas del sistema universitario español en determinadas titulaciones, la tendencia general apunta a un ligero descenso respecto a ejercicios anteriores. Barberán ha explicado que las seis titulaciones con las notas más elevadas registran este año sus valores más bajos de los últimos cinco cursos.

El responsable universitario ha atribuido esta evolución, principalmente, al descenso del número de jóvenes de 18 años y, por tanto, de potenciales solicitantes. "Esperábamos que la nota bajara un poco más", ha reconocido, al recordar que la oferta de plazas se ha ampliado con nuevas titulaciones y con la incorporación del grado de Medicina en Teruel.

Pese a ello, la UZ considera que la demanda continúa siendo sólida y que existe un equilibrio entre la oferta académica y las preferencias de los futuros estudiantes. "Nuestros grados siguen siendo atractivos y mantienen una demanda alta", ha subrayado Barberán.

FISMAT CONSERVA EL LIDERAZGO Y MEDICINA DOMINA LOS TRES CAMPUS

El Programa Conjunto de Física y Matemáticas (FisMat), impartido en la Facultad de Ciencias de Zaragoza, vuelve a ser el estudio con la nota de corte más elevada de toda la Universidad de Zaragoza al alcanzar un 13,603.

Le siguen Medicina en Zaragoza, con un 12,904, y una de las grandes novedades del curso, el doble grado de Filología Hispánica y Estudios Clásicos (HispaClas), que debuta con una nota de corte de 12,814 y se sitúa ya entre las titulaciones más demandadas.

En el campus zaragozano destacan también Matemáticas e Ingeniería Informática (12,808), Biotecnología (12,233), Ingeniería Biomédica (12,180), Enfermería (11,888), Veterinaria (11,700), Derecho y ADE (11,640), Fisioterapia (11,632) y Física (11,268).

En Huesca, Medicina vuelve a liderar la demanda con una nota de corte de 12,796, seguida de Odontología (12,690) y del programa conjunto de Nutrición Humana y Dietética con Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (11,961).

La principal novedad se produce en Teruel, donde el recién estrenado grado de Medicina se convierte directamente en la titulación con mayor demanda del campus al registrar una nota de corte de 12,823, incluso ligeramente superior a la obtenida por Medicina en Huesca. Completan el podio Enfermería (11,770) y Psicología (10,613).

INGENIERÍA RESISTE Y HUMANIDADES MUESTRAN CAMBIOS

Aunque la tendencia general es descendente, algunas titulaciones han incrementado sus notas de corte. Entre ellas figuran Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica y varias enseñanzas del campus de La Almunia, como Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil e Ingeniería de Organización Industrial, tanto en modalidad presencial como virtual.

Para Barberán, estos datos reflejan el creciente atractivo de las ingenierías en Aragón, una evolución que relaciona con la implantación de nuevos proyectos industriales y tecnológicos, especialmente los vinculados a centros de datos y a la expansión del sector tecnológico en la comunidad.

En el ámbito de las Humanidades, la Universidad observa comportamientos dispares. Mientras algunas titulaciones como Estudios Ingleses o Economía experimentan descensos más acusados en sus notas de corte, otras mantienen una demanda estable. El nuevo doble grado Hispa Clas ha sorprendido por su elevada aceptación, circunstancia que podría llevar a estudiar una futura ampliación de plazas.

"No ha habido ningún grado sin solicitudes", ha destacado Beatriz Valiente, quien ha recordado que incluso aquellas titulaciones con nota de acceso de cinco puntos mantienen demanda suficiente para completar buena parte de su oferta durante los sucesivos llamamientos.

MATRÍCULA, LISTAS DE ESPERA Y SEIS LLAMAMIENTOS HASTA SEPTIEMBRE

Los estudiantes admitidos en esta primera adjudicación podrán formalizar su matrícula de forma telemática entre el 9 y el 14 de julio.

La Universidad ha insistido especialmente en el funcionamiento de las listas de espera. Barberán ha recomendado matricularse aunque la plaza obtenida no corresponda a la primera opción elegida, ya que ello no impide seguir optando a titulaciones de mayor preferencia cuando se produzcan vacantes.

Los llamamientos se realizarán los días 20 y 27 de julio, 24 y 31 de agosto, 7 y 14 de septiembre. Tras cada uno de ellos, los estudiantes deberán confirmar expresamente su deseo de permanecer en las listas de espera para seguir participando en el proceso.

Una vez concluidos esos seis llamamientos, la Universidad continuará cubriendo las posibles vacantes mediante avisos individualizados hasta el próximo 30 de octubre.

Tanto Barberán como Valiente han coincidido en calificar de positivo el comportamiento general del proceso de admisión. Pese al descenso demográfico y a la ligera reducción de las notas de corte, consideran que la Universidad de Zaragoza mantiene el atractivo de su oferta académica y que las titulaciones continúan respondiendo a las necesidades formativas y profesionales de la comunidad autónoma.