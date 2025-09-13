Pedal Spain, la primera feria del turismo en bicicleta, muestra el potencial del cicloturismo para el territorio

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la Feria Pedal Spain ha abierto sus puertas en el espacio Etopía de Zaragoza con una intensa jornada centrada en el público profesional y un ambiente que confirma el creciente interés por esta forma de viajar, de concebir el turismo y de ver el mundo.

La cita se inició con una serie de intensas sesiones B2B entre touroperadores, que congregaron a 69 profesionales del sector llegados de todos los rincones de España y varios países europeos. Todos ellos tuvieron ocasión de compartir sus proyectos, intercambiar contactos y abrir nuevas vías de negocio para sus respectivos proyectos.

Las autoridades no quisieron perderse el evento. Por Pedal Spain pasaron la directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz Llabrés; el director general de Turismo de Aragón Jorge Moncada; y la coordinadora General del Área de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Ibarz. Todos ellos celebraron que la capital aragonesa acoja un evento de esta magnitud, y le desearon continuidad y éxitos de cara al futuro.

Tras ello llegó uno de los platos fuertes de la jornada: la presentación del plan de sostenibilidad de Renfe en materia de intermodalidad tren+bici, en la que participaron de manera conjunta Adrián Fernández, responsable de sostenibilidad de Renfe, y Arantxa Hernández, gerente de Vías Verdes.

"Ferrocarril y bicicleta están condenadas a entenderse cuando hablamos de transporte sostenible", comenzó arrancó Adrián Fernández. "El transporte es el sector que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, al mismo tiempo, el que más puede contribuir a reducir esa huella. Aunque el ferrocarril emite 100 veces menos huella de carbono que el avión, tenemos una responsabilidad", añadió.

"Queremos facilitar el transporte de bicicletas en el tren. Renfe se quiere vincular y comprometer con el sector del cicloturismo de aquí a los próximos años", concluyó.

En ese sentido, Arantxa Hernández, de Vías Verdes, subrayó la importancia de su alianza con la empresa ferroviaria por excelencia de nuestro país. "Es un momento ilusionante. Esta alianza de Renfe con Vías Verdes y Pedal Spain supone un antes y un después", aseveró.

UNA MIRADA AL FUTURO

El momento más esperado de la jornada, y también el que congregó a un mayor número de asistentes al Auditorio de Etopía, fue la presentación del proyecto Pedal Spain, un año después de su creación.

Bajo el título 'Resultados, productos y futuro del proyecto Pedal Spain', los principales responsables del proyecto valoraron el trabajo realizado a lo largo de los últimos 12 meses, en una nutrida mesa redonda que estuvo precedida por la apertura institucional a cargo de Ana Muñoz Llabrés, directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo.

"Estamos viviendo un momento especial", comenzó Muñoz Llabrés. "Los 3.400 millones de euros del plan de transformación y resiliencia han sido una oportunidad de impulso cuyos frutos veremos. Estamos trabajando en la desestacionalización del turismo, en la transición digital y en la promoción del turismo sostenible y responsable. En todos esos objetivos el cicloturismo es clave".

Además de Muñoz Llabrés, también dieron la bienvenida oficial al evento como anfitriones y colaboradores de la feria los citados Jorge Moncada Iribarren, del Gobierno de Aragón, y Teresa Ibarz, Coordinadora General del Área de Cultura, Educación y Turismo de la Consejería de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

"Pedal Spain es un proyecto con mucha diversidad", explicó Belén Calahorro, de ConBici, una de las entidades que conforman Pedal Spain. "Hemos querido impulsar el cicloturismo desde la mirada de las asociaciones, pero también desde las empresas que llevan mucho tiempo trabajando e impulsando el cicloturismo en España, así como sumar a administraciones públicas".

UN PROYECTO QUE AGLUTINA LA "OFERTA ATOMIZADA"

Chus Blázquez, de Rutas Pangea y también parte de Pedal Spain, puso en valor el trabajo realizado: "Desde hacía años mirábamos con envidia a Europa, y hoy estamos muy contentos de haber iniciado este camino", apuntó. "El sector está en su mejor momento: ya hay empresas en todas las provincias del país. Pero hay zonas en las que todavía queda mucho por hacer".

En esa misma dirección se pronunció Fidel Gómez, de Smart Tour Santander. "España tiene una oferta muy atomizada: la plataforma de Pedal Spain viene a solucionar ese problema", avanzó, en referencia al marketplace que está a punto de ver la luz en pedalspain.com.

La parte asociativa también tiene un peso clave en Pedal Spain. "Desde Biela y Tierra hemos contribuido de la mejor manera que sabemos: acercándonos a la gente y a los distintos territorios", explicó Ana Santidrián, que junto a su compañera Edurne Caballero ha recorrido la geografía española tomando el pulso a las oportunidades y las demandas de cada territorio en materia de turismo en bicicleta.

"Tener un evento exclusivo dedicado al cicloturismo era un sueño", reconoció Arturo Sancho, de Ciclería. "Queríamos dar forma a una cita centrada en este sector tan heterogéneo y crear un espacio en el que encontrarnos". Ese espacio ya es una realidad. De hecho, Sancho aprovechó para desvelar que la próxima edición de la feria Pedal Spain ya tiene fecha: del 13 al 15 de noviembre de 2026. Eso sí, para conocer el emplazamiento habrá que esperar.

El encuentro terminó con uno de los momentos más esperados del encuentro: la firma de la creación de la nueva entidad de Pedal Spain, con la que se dará continuidad al proyecto. Tras ella se realizó una foto de familia con algunos de los presentes que forman parte de las 223 entidades que ya han firmado el manifiesto de adhesión al Centro Coordinador del Cicloturimo en España, otra de las patas fundamentales de Pedal Spain.

Tras una distendida comida al aire libre, la tarde estuvo dedicada principalmente a conocer las experiencias más destacadas en materia de cicloturismo. Bajo el epígrafe "El impacto económico del cicloturismo" tuvieron lugar dos ponencias: una primera centrada en lo que sucede en España y otra en Europa. En la primera participaron Ángel Planas (Ecovíes de Girona), Susana Cubells (Zona Zero Pirineos) y Chus Blázquez (Rutas Pangea), bajo la moderación de Pilar Puebla, de la consultora aragonesa Bikefriendly.

"Hemos visto una gran evolución en los últimos años. Aun así, hoy por hoy no existe una metodología a nivel estatal que nos permita medir los impactos del cicloturismo", avanzó Pilar Puebla. Ángel Planas presentó los datos de uno de los estudios más importantes que han evaluado el impacto del cicloturismo. "Siendo prudentes, las Ecovías de Girona tuvieron alrededor de un millón cien mil usos en 2024 y 600.000 usuarios, de los cuales un 58% se trasladó a pie y un 42% en bicicleta".

Susana Cubells, gerente de Zona Zero Pirineos, fue la siguiente en tomar la palabra. "Nacimos para recuperar los caminos tradicionales y convertirlos en rutas para bicicleta, de cara a que la comarca de Sobrarbe crezca y recupere su patrimonio cultural e histórico", explicó. "Uno de nuestros objetivos era desestacionalizar el turismo y traerlo más allá de la temporada de verano. Es algo que se logra gracias a la bicicleta y que ha traído un gran desarrollo económico para la comarca".

Por último, Chus Blázquez, de Rutas Pangea y Pedal Spain, fue el encargado de cerrar la charla. "En Pedal Spain echamos de menos tener más datos para medir el impacto de las inversiones, y estamos en el momento adecuado para hacerlo", lamentó. "Salvo contadas excepciones, no sabemos nada sobre lo que está pasando. Y es algo que nos ayudaría mucho, porque somos conscientes de que el impacto del cicloturismo es muy grande y abarca muchos más territorios que hace unos años".