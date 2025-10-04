La Pedida de mano de Isabel, Un pacto por amor y La Promesa de los Amantes, ejes de La Partida de Diego en Teruel

Una de las escenas representadas este sábado en La Partida de Diego. - FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL

TERUEL 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada central de la XV edición de La Partida de Diego llega este sábado con un programa cargado de actividad y con algunas de las escenas teatrales más esperadas por el público. Teruel revive momentos fundamentales de la historia de los Amantes, como La Pedida de Mano de Isabel, la representación de la nueva escena Un pacto por amor, la llegada del Rey Pedro II de Aragón o La Promesa de los Amantes.

Además, el acto oficial del Pregón del Alistado de Honor, que este año recae en José Miguel Meléndez, delegado en Teruel de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, será otro de los momentos importantes de la jornada.

La programación ha comenzado con la apertura del mercado medieval y la puesta en marcha de los campamentos, actividades infantiles y animación musical. Luego se ha inaugurado en el Campamento Ultramontano la exposición Ferrum Populi (Las armas del pueblo), en la que se muestran aperos agrícolas convertidos en armas de guerra, recordando la importancia de la población civil en los grandes conflictos medievales.

La mañana ha proseguido con las escenas de alistamientos, préstamos y testamentos en la Plaza del Seminario, donde los escribanos de la villa inscribirán a todos aquellos que deseen marchar con las tropas.

Más tarde se ha representado la escena infantil Juegos y romances en la Plaza del Seminario, y a las 12.00 horas la música de Alarifes de San Martín recorrerá el centro histórico. Uno de los momentos más destacados ha llegado pasado el mediodía en la Plaza del Seminario con La Pedida de Mano de Isabel en la Plaza del Seminario, en la que se escenifica la petición formal de matrimonio.

Poco después, a las 13.00 horas, en el mismo lugar se celebrará el acto oficial y el Pregón del Alistado de Honor a cargo de José Miguel Meléndez, un reconocimiento a su trayectoria en los medios de comunicación y su colaboración desinteresada con todas las actividades de la Fundación Bodas de Isabel.

Por la tarde, el mercado y los campamentos continuarán abiertos al público desde las 17.00 horas, mientras que en la Plaza de la Catedral se celebrará una boda a la usanza medieval, con una pareja, voluntarios de la Fundación Bodas de Isabel, que renovará sus votos diez años después de su enlace.

A las 17.30 se ofrecerá un taller y exhibición de danzas medievales con el grupo Manfredina y Alarifes de San Martín, y a las 18:00 será el turno del grupo Octava Milla de Utebo.

El clímax de la jornada se vivirá a partir de las 19.00 horas en la Plaza de la Catedral con la representación de Un pacto por amor, una escena de nueva creación que da un giro a la dramaturgia y refuerza el papel de Isabel en el relato. Poco después, a las 19.15 horas, llegará el desfile de Pedro II, Rey de Aragón, que recorrerá la Puerta de Daroca, la Plaza del Seminario, Yagüe de Salas, el Torico, la calle Amantes y la Catedral, donde se celebrará la recepción oficial a las 19.30 horas.

La Plaza de la Catedral será de nuevo escenario a las 20:30 de La Promesa de los Amantes, uno de los momentos más emotivos del fin de semana, en el que Isabel y Diego se juran fidelidad y sellan su compromiso.

Tras ello, a las 21.15 horas, comenzará el desfile de aspirantes a caballeros que recorrerá el centro histórico hasta llegar a la Plaza del Seminario, donde a las 21.30 horas tendrá lugar la iniciación de los nuevos caballeros.

La intensa jornada se cerrará con la pieza teatral Vaticinio en la hora bruja, a las 23.30 horas en el Campamento Ultramontano, que combinará música, danzas y queimada para poner fin a un sábado cargado de escenas, emoción y ambiente medieval.