Pedro Ricardo y Damián Botigué, este jueves en un concierto del festival Nuevos Escenarios Musicales de la DPZ

Pedro Ricardo y Damián Botigué ofrecerán el tercer concierto del festival NEM: Nuevos Escenarios Musicales de la DPZ. - DPZ

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación de electrónica contemporánea, folk, jazz y ritmos afrolatinos de Pedro Ricardo y Damián Botigué protagonizarán este jueves, día 21 de mayo, el tercer concierto del festival NEM: Nuevos Estilos Musicales de la Diputación de Zaragoza (DPZ)..

Esta actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en la Iglesia de Santa Isabel. Pedro Ricardo y Damián Botigué presentan en directo 'Un Nuevo Amanecer', un disco nacido del encuentro entre ambos artistas en Barcelona y publicado por Canela En Surco.

El concierto reinterpreta el álbum con una banda de cinco músicos, combinando electrónica contemporánea, folk, jazz y ritmos afrolatinos. Una propuesta dinámica que transita entre groove, improvisación y momentos íntimos, construyendo un diálogo sonoro entre Portugal, Argentina y Galicia.

Pedro Ricardo (Portugal) es conocido por fusionar tradiciones folclóricas con sensibilidad jazzística y experimentación electrónica. Damián Botigué es un productor argentino criado en Galicia. Músico autodidacta cuyo sonido transita libremente entre el broken beat, los ritmos afrolatinos y la electrónica con influencias jazzísticas.

Nuevos Escenarios Musicales (NEM) nace como un espacio de encuentro entre la vanguardia y la tradición, entre el jazz, la electrónica, la experimentación y las nuevas corrientes sonoras que marcan el pulso de la creación contemporánea. Comenzó el jueves 7 de mayo con Reykjavik606, continuó el pasado jueves con el zaragozano Santiago Latorre y finalizará el jueves 28 de mayo con Bremer & McCoy. Todos son de entrada gratuita con entrada libre hasta completar el aforo.

Para acceder es necesario presentar una invitación que puede descargarse en Aragontickets.com (máximo 5 por persona) y la apertura de puertas será a las 19.30 horas.

NEM, que cuenta con el asesoramiento técnico de Pedro Bueno (Real Magic Audio), propone situar la música en espacios de especial valor artístico, histórico y arquitectónico, generando un diálogo en el que el entorno se integra de forma natural en cada concierto. Su objetivo es ofrecer dentro del patrimonio de la Diputación de Zaragoza, una experiencia musical en línea con los modelos actuales de programación que destacan en capitales europeas de referencia cultural a lo largo de los cuatro jueves del mes de mayo.

Los cuatro artistas de esta primera edición representan distintas sensibilidades de esta nueva escena, con una mirada contemporánea al jazz y sus derivas, otras que recorren territorios como el dub jazz nórdico, la bossa nova o el folclore, y algunas con enfoques que van de lo electrónico a lo orgánico y profundamente sensorial. Todas comparten una mirada estética refinada, un profundo sentido musical y una voluntad de explorar nuevos lenguajes, ha resaltado Gimeno.

ÚLTIMO CONCIERTO: BREMER & MCCOY

Bremer & McCoy presentan Kosmos, su sexto álbum, una obra que condensa años de exploración sonora entre el dub, el jazz y la intuición. El proyecto reúne composiciones gestadas a lo largo de 15 años junto a otras nacidas en momentos de pura inmediatez, construyendo un universo íntimo y abierto. En directo, su música invita a una escucha profunda, donde el tiempo se diluye y el sonido se convierte en un espacio compartido más allá de las palabras.

El dúo se formó en 2012 por dos antiguos compañeros de escuela: el bajista Jonathan Bremer y el pianista Morten McCoy. Ambos miembros han sido nominados y premiados en categorías de 'Músico del Año' y 'Compositor del Año'.

Con seis discos de estudios a sus espaldas, los daneses cuentan con numerosas críticas positivas de sus trabajos y cuentan con alrededor de 750.000 oyentes mensuales en Spotify, siendo su último álbum, Natten, quien acumula 6,4 millones de reproducciones. A nivel internacional, Bremer/McCoy publica bajo el prestigioso sello Luaka Bop, fundado por David Byrne.