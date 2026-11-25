Archivo - Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA - Archivo

ZARAGOZA/MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'El Patio de la Infanta. Habitar el tiempo', producida por Fundación Ibercaja y dirigida por Luis Galán, ha celebrado esta tarde su preestreno en Madrid en una sesión especial celebrada en el Palacio de la Prensa, en la plaza de Callao.

El acto ha contado con la presencia del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, el director de la película, Luis Galán; y la actriz Sara Vidorreta, protagonista del largometraje, junto a otros miembros del elenco. Tras la bienvenida a los asistentes, ha tenido lugar la proyección de la película y la velada ha concluido con un cóctel.

Antes de su llegada a Madrid, la película ha inaugurado la 31ª edición del Festival de Cine de Zaragoza, que le concedió el Laurel del Festival como reconocimiento a su contribución a la difusión del patrimonio histórico y cultural a través del lenguaje cinematográfico.

En esta cita, Fundación Ibercaja ha recibido además el Premio Augusto de Honor por sus 150 años de historia y por su compromiso continuado con la cultura, la educación y el desarrollo social.

Ambos reconocimientos coinciden con la celebración del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, que la entidad está conmemorando durante este año con relevantes iniciativas, muchas de ellas centradas en el ámbito cultural y artístico.

UNA HISTORIA DE CINCO SIGLOS NARRADA A TRAVÉS DEL CINE

'El Patio de la Infanta. Habitar el tiempo' propone un recorrido cinematográfico por la historia de uno de los espacios renacentistas más emblemáticos de Zaragoza y uno de los principales tesoros patrimoniales custodiados por Fundación Ibercaja.

La película sigue la historia de una joven investigadora que regresa a Zaragoza para documentarse sobre este singular enclave y descubre un espacio marcado por cinco siglos de historia.

A través de su mirada, el espectador recorre el origen del Patio en el Palacio de Gabriel Zaporta, su vinculación con relevantes personajes históricos, su traslado a París a comienzos del siglo XX y su posterior recuperación y regreso a Zaragoza gracias a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en 1958.

Dirigida y escrita por Luis Galán, la obra combina elementos documentales y secuencias de ficción para convertir la historia de este conjunto arquitectónico en una reflexión sobre la memoria colectiva, la identidad, el paso del tiempo y la importancia de preservar el patrimonio cultural.

El largometraje cuenta con la participación de la actriz zaragozana Sara Vidorreta, conocida por series como Vis a vis o El Cid y por la película Enemigos, y un reparto integrado por Claudia Siba, Alba Galego, Laura Torrijos, Laura Contreras y Ricardo Joven.

A ello se suman los testimonios de reconocidos especialistas y profundos conocedores del Patio de la Infanta, como Guillermo Fatás, Magdalena Lasala, Domingo Buesa, Honorio Romero y Amado Franco, que aportan contexto histórico y una visión personal sobre el significado de este espacio para Zaragoza y Aragón.

UNA PRODUCCIÓN PARA ACERCAR EL PATRIMONIO A LA SOCIEDAD

Asimismo, la película ha sido producida por Fundación Ibercaja en colaboración con Factoría Henneo y forma parte de la apuesta de la entidad por la conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural.

Con este proyecto audiovisual, Fundación Ibercaja ha querido trasladar a nuevos públicos la historia y el legado de uno de los espacios más singulares que custodia, utilizando el cine como herramienta para acercar el patrimonio a la ciudadanía y reforzar el conocimiento de una joya renacentista única.

Tras su estreno en el Festival Saraqusta, donde Fundación Ibercaja obtuvo el Dragón de Oro Institucional, y su posterior recorrido por distintos festivales y certámenes nacionales, la película continuará su presencia en nuevas citas cinematográficas y culturales durante los próximos meses.