Peña Oroel, Anzánigo y Centenero concentran los medios en el incendio de Riglos con condiciones "nada favorables"

Incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), cuya superficie provisional afectada asciende a 16.600 hectáreas, continúa activo en gran parte del perímetro, en una jornada marcada por unas condiciones meteorológicas "nada favorables" y en las que los medios de extinción se concentran entre Atarés y la Peña Oroel, la parte baja de Anzánigo y Centenero.

En estos momentos, la principal preocupación se sitúa en todo el flanco derecho que permanece activo desde cola a cabeza --sectores 2,4,6 y 8--, según el parte enviado por el dispositivo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar).

En estos sectores, la meteorología está dificultando en gran medida las labores de extinción con cambios erráticos de viento que están generando movimientos en la dinámica del incendio lo que está comprometiendo las maniobras de extinción.

Preocupa especialmente la parte alta del flanco derecho --sectores 6-8- que podría tener progresión desde Atarés hacia Monte Oroel y la parte baja de Anzánigo junto con Centenero en el sector 2 y 4.

Actualmente, se está trabajando con maquinaria pesada, fuego técnico, medios aéreos y ataque directo. Asimismo, como parte de la estrategia, se están reposicionando medios para preparar maniobras de cara a la tarde-noche que combinarían igualmente maniobras de fuego técnico, medios aéreos y maquinaria pesada, además de trabajar en consolidar el perímetro hacia Puente la Reina, Binacua y Santa Cilia.

El flanco izquierdo, por otro lado, desde la cola hasta Bailo, --sectores 1-3-- está asegurado y se continúa trabajando en la defensa de Santa Cruz de la Serós y del resto de núcleos urbanos como una de las prioridades en la estrategia.

Los vecinos de Bernués han sido desalojados este sábado y se suman a los de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey, Botaya, Osia, Camping Pirineos, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Atarés y Anzánigo. En total, 1.045 personas han tenido que dejar sus casas.