Las pernoctaciones hoteleras en Aragón crecen un 1,2% en abril

Archivo - Fachada del Hotel Reino de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón crecieron un 1,2% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 478.502 pernoctaciones y encadena 2 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto mejor dato de pernoctaciones en un mes de abril en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 2,32% más de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 255.536 viajeros. Por nacionalidad, 206.544 eran residentes en España, el 80,83%, mientras que 48.993 (19,17%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3% y los extranjeros se redujeron un 0,5%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 385.108 las realizaron residentes en España (un 80,48%), mientras que 93.394 (19,52%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 84,55 euros, lo que representa una subida del 8,9% interanual. En general, los precios subieron un 9,86% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en abril una ocupación del 43,4% y el sector hotelero empleó a 3.998 personas (un incremento del 3,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 68,67%, seguida de Baleares (65,8%) y Madrid (63,31%), mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, (38,04%), Castilla - La Mancha (39,97%) y Cantabria (40,38%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77%) en abril junto a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).