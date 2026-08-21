Las pernoctaciones hoteleras en Aragón disminuyen un 2,2% en julio

Archivo - Cartel de hotel con calificación de estrellas - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón en julio empeoran y descienden un 2,2% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 584.261 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de julio en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 1,17% menos de turistas en julio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 295.648 viajeros. Por nacionalidad, 225.445 eran residentes en España, el 76,25%, mientras que 70.203 (23,75%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 1,7% y los extranjeros aumentaron un 0,6%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 450.511 las realizaron residentes en España (un 77,11%), mientras que 133.750 (22,89%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 83,63 euros, lo que representa una subida del 8,9% interanual. En general, los precios subieron un 4,89% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en julio una ocupación del 48,42% y el sector hotelero empleó a 4.612 personas (un incremento del 2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 87,37%, seguida de Canarias (77,64%) y Cataluña (74,32%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,09%), Extremadura (40,03%) y Castilla y León (44,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,05%) en julio junto a Cataluña (18,18%) y Andalucía (15,63%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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