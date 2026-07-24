Las pernoctaciones hoteleras en Aragón se reducen un 1,1% en junio

Archivo - Placa de hotel con calificaicón de estrellas - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón en junio empeoran y descienden un 1,1% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 493.720 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de junio en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,93% menos de turistas en junio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 262.384 viajeros. Por nacionalidad, 201.594 eran residentes en España, el 76,83%, mientras que 60.789 (23,17%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,1% y los extranjeros se redujeron un 4,3%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 380.378 las realizaron residentes en España (un 77,04%), mientras que 113.342 (22,96%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 78,71 euros, lo que representa una subida del 3,6% interanual. En general, los precios subieron un 3,83% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en junio una ocupación del 44,66% y el sector hotelero empleó a 4.194 personas (un incremento del 3,8% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,5%, seguida de Canarias (70,13%) y Comunitat Valenciana (68,33%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (36,15%), Extremadura (38,64%) y Ceuta (38,95%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,84%) en junio junto a Cataluña (17,43%) y Andalucía (15,63%).