Una persona herida tras chocar su vehículo contra un autobús con 50 pasajeros en Alfamén

Autobús y turismo implicados en el accidente de esta mañana en la A-1304, en Alfamén (Zaragoza). - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve a primera hora de este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la A-1304, en Alfamén (Zaragoza), en el que se han visto implicados el vehículo que conducía y un autobús en el que viajaban 50 pasajeros, que han salido todos ilesos, al igual que su conductor, según ha informado la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a las 6.00 horas en el punto kilométrico 12,500, donde por causas que ya analiza la unidad de Investigación de seguridad vial del Subsector de Zaragoza de la Guardia Civil, ambos vehículos han impactado de manera frontolateral.