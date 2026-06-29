El Gobierno eleva 4 décimas su previsión de crecimiento de PIB en 2026, al 2,6%, pese al impacto de la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mejorará cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 2,6%, en el marco del nuevo cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

En concreto, el cuadro macroeconómico que el Gobierno presentará este lunes, junto con las medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, incluye una previsión de crecimiento económico 2,6% para 2026, cuatro décimas más sobre lo previsto, y una estimación por encima del 2% de cara a los tres próximos años, hasta 2029, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes del Ejecutivo.

Hasta ahora, el Gobierno preveía un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) este año del 2,2%, algo por debajo de organismos como el Banco de España, que lo sitúa en el 2,3%, o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ve posible elevar sus estimaciones al entorno del 2,4%.

Otros organismos internacionales como la Comisión Europea sitúa el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en el 2,4% este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es más prudente y prevé que se quedará en el 2,1%.

En este contexto, la nueva previsión que el Ejecutivo detallará este mismo lunes tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros se sitúa a la cabeza entre las proyecciones de los principales organismo nacionales e internacionales.

ENFOCADO EN LOS PRESUPUESTOS

Pedro Sánchez ha reafirmado en varias ocasiones la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida para la tramitación de este proyecto.

El próximo paso es la presentación del cuadro macroeconómico, que aunque está condicionado por la incertidumbre geopolítica y el impacto, especialmente en la subida de precios, de la guerra en Oriente Próximo, conlleva una mejora de proyecciones para el crecimiento de la economía española.

Una vez presentado el cuadro y aclaradas las medidas que se desplegarán después de mañana martes, el siguiente paso de la tramitación de Presupuestos es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

El Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.

Así, esa senda de déficit deberá ser votada en el Congreso y en el Senado, aunque en esta legislatura no se ha completado nunca el ciclo. Y ya después del verano se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como el PNV, ya ha encomendado al Gobierno a presentar el proyecto de cuentas públicas y, si no es capaz de aprobarlo, a convocar comicios generales.