El PIB de Aragón crece medio punto de enero a marzo respecto al trimestre anterior, señala la AIReF

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón ha aumentado medio punto porcentual entre enero y marzo de 2026 respecto al anterior trimestre y un 2,2% interanual, ha señalado la Autoridad Independente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe.

AIReF ha publicado este lunes, 4 de mayo, la estimación del PIB de las Comunidades Autónomas (CCAA) para el primer trimestre de 2026 mediante la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB, creada por la institución.

METCAP proporciona la primera estimación de acceso libre en España que ofrece estos datos y su actualización está disponible cada trimestre para todos los interesados en la página web de la AIReF.

Estas estimaciones se realizan una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España.

Así, el 30 de abril de 2026 se publicó el dato correspondiente al primer trimestre del año. En términos interanuales, Comunitat Valenciana es la comunidad que registra mayor crecimiento del PIB (3,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (3,1%) y Andalucía (2,8%).

Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento (1,9%), seguida de País Vasco (2,1%) y Aragón y Navarra, ambas con un incremento del 2,2%.

En tasas de variación trimestrales, destaca el dinamismo de la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 0,8%, seguida de Murcia (0,7%) e Illes Balears (0,7%). En el lado contrario, se sitúan Castilla y León (0,4%) y Extremadura, la Comunitat Valenciana, Cantabria y Aragón, todas ellas con un crecimiento del 0,5%.

La AIReF, como es habitual, pone a disposición de los usuarios una interfaz de fácil manejo, accesible a través de la web, que permite realizar comparaciones de los datos de las CCAA entre sí y con el dato del PIB español.

La metodología cuantitativa utilizada combina tres tipos de información estadística disponible para el análisis regional: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).

De esta forma, se combina la rapidez y actualidad de los indicadores de coyuntura, la información estructural proporcionada por la CRE y la referencia nacional trimestral que asegura la consistencia de las estimaciones regionales individuales.