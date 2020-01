El PIB crece en Aragón un 1,9% en 2019 y aumentará en un 1,8% este 2020, según la Fundación Basilio Paraíso

Publicado 08/01/2020 13:24:37 CET

La economía aragonesa confirma la ralentización de crecimiento pero aumenta la creación de empleo

ZARAGOZA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las predicciones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019 para Aragón son del 1,9%, frente al 2% del conjunto de España, mientras que para el próximo 2020 se prevé un aumento del 1,8%, tanto en la Comunidad Autónoma como en el conjunto del país.

Así se desprende del estudio de perspectivas empresariales y coyuntura de la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, elaborado por Economic Strategies and Initiatives (ESI) y que han dado a conocer, este miércoles en rueda de prensa, el secretario de la Fundación, José Miguel Sánchez, el director del estudio de ESI, Marcos Sancho, y el presidente de la Comisión de Economía de Cámara de Zaragoza, Fernando Moraga.

La consecuencia de este crecimiento para el mercado de trabajo es que la tasa de paro quedaría, a finales del 2019, en torno al 9,96% en Aragón y al 14,15% en España, mientras que el dato de la inflación del último mes de diciembre modera su crecimiento a un ritmo interanual del 0,8%, por debajo del 2% del objetivo del Banco Central Europeo.

"Se confirma la ralentización o moderación del crecimiento en 2019 pero mejora el crecimiento del empleo. Dejaríamos de hablar de crisis para hablar de desaceleración", ha indicado Marcos Sancho.

Según el director del informe, el crecimiento de la economía aragonesa se debe al "excelente comportamiento" de las exportaciones de la región, en especial, del sector agroalimentario. Además, Sancho ha señalado que el empleo también se comporta "de manera extraordinaria" ya que está creciendo a pesar de que el conjunto de la economía no supera el 2%, que normalmente es necesario para ello.

Este crecimiento se ha ralentizado respecto al de ejercicios anteriores en cuanto a la comparativa entre Aragón y el conjunto del país. En este sentido, la ventaja que tenía la comunidad sobre España en los años 2017 y 2018, según Sancho, "se ha agotado" en la primera mitad del 2019 para pasar a "revertirse" en la segunda mitad de año y arrojar un crecimiento menor que la media nacional.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía de Cámara Zaragoza, Fernando Moraga, ha querido hacer una "lectura positiva" y ha recordado que un "crecimiento menor sigue siendo crecimiento", al tiempo que ha valorado la creación de empleo en la comunidad.

SECTORES

Por sectores, los datos del informe apuntan a que todas las ramas de actividad registraron un buen comportamiento en 2019, si bien en Aragón destaca el crecimiento medio del índice de producción industrial, que sigue estando por encima del nacional, 0,82% frente al 0,64%, mientras que el sector servicios ha bajado su ritmo, con un 3,38% de media frente al 4,15% español. El comercio se mantiene por debajo de la media del país con un ascenso del 1,11% frente al 2,57%.

No obstante, el director del estudio ha matizado que el "problema" de la industria en la comunidad no radica en el nivel de producción sino en los precios. En esta línea, pese a que en 2019 se ha producido un descenso de las materias primas, los precios industriales "no se han ajustado lo suficiente" a esta bajada.

Esta tendencia sí se ha dado, según Sancho, en el conjunto de la industria española por lo que, en consecuencia, el sector aragonés podría llegar a perder oportunidades de mercado.

INVERSIÓN Y SECTOR EXTERIOR

Pese a la ralentización del crecimiento, el director del estudio ha destacado el "dinamismo" tanto de las inversiones como del sector exterior. De este modo, ha anunciado que "se va a batir el récord de exportaciones" y que el saldo de las mismas rozará los 1.800 millones de euros.

Sobre los proyectos de inversión de la región, Sancho ha destacado aquellos que se han llevado a cabo en el marco del sector agroalimentario, como los referentes a las empresas BonÁrea Corporación o Pini, los realizados por la entidad Forestalia en materia de energía renovable o la construcción de nuevos centros de datos AWS de Amazon.

"Sin duda estas iniciativas están teniendo repercusión en el empleo y crecimiento del PIB", ha resaltado Sancho, aunque ha recordado que estas actividades no afectarán "directamente" a los indicadores.

EMPLEO

Asimismo, según el director del estudio, la "sorpresa" se encuentra en el aumento del empleo, que no sólo registra en Aragón valores mayores que en 2018, 2,47% frente a 1,4%, sino que además aumenta "a mejor ritmo" que el conjunto nacional, además de haber subido la población activa en la comunidad en torno a un 2%. "No es una combinación fácil y nuestra economía lo ha hecho".

Por sectores, las actividades artísticas y recreativas; la información y comunicaciones; las actividades sanitarias y servicios sociales; la industria manufacturera; las industrias extractivas; la hostelería; las actividades auxiliares y administrativas; la agricultura; las actividades profesionales, científicas y técnicas y el suministro de energía eléctrica, fueron los que más afiliados a la Seguridad Social generaron, con un promedio del 4,3%.

En el lado opuesto, sólo dos sectores experimentaron descensos, como son el servicio doméstico (-3,99%) y las actividades financieras y seguros (-1,34%).

Por ello, la tasa de paro promedio para 2019 es del 9,96% en Aragón, frente al 14,15% de la media española, valores que se prevén que, al finalizar este 2020, oscilen en torno al 9,81% de media en la comunidad autónoma frente al 14,08% en España.

CONTEXTO INTERNACIONAL Y NUEVO GOBIERNO

Sin embargo, Sancho ha apuntado a que existen dos grandes factores a tener en cuenta en el contexto internacional, como son la interpretación de Bruselas de la formación del nuevo Ejecutivo español y el escenario bélico entre Estados Unidos e Irán. Sobre éste último, ha apuntado que "ya está teniendo efectos económicos concretos" como la subida del precio del petróleo y la caída de las bolsas internacionales.

A este respecto, pese a que ha indicado que es "muy difícil" tratar de avanzar la magnitud de este enfrentamiento, se trata de una "acción perfectamente calculada" por el presidente norteamericano Donald Trump, que "tiene todos los visos de continuar".

Por otro lado, se ha referido a algunas de las medidas propuestas por el hasta ahora Gobierno en funciones, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de las pensiones y del sueldo de los funcionaros, así como la modificación de la reforma laboral del 2012.

A su juicio, estas actuaciones conllevarían un "incremento de costes generalizado" lo que puede resultar "inoportuno" en un momento de contracción económica como el actual. No obstante, debido a que estas propuestas deben consensuarse por todos los partidos políticos en las Cortes Generales, Sancho ha considerado "muy difícil" que salgan adelante.

Por último, el secretario de la Fundación Basilio Paraíso, José Miguel Sánchez, ha opinado que la política económica resultante del nuevo Ejecutivo "deberá cumplir con el déficit" que establezca Bruselas. "Queremos ver cómo se materializa y si se mantiene en el objetivo del déficit".