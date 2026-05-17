Pilar Alegría apoya las reivindicaciones por la escuela pública del AMPA de Peñarroya de Tastavins (Teruel)

Alegría Junto A Los Representantes Del AMPA Del CRA Tastavins, Alumnos Y Cargos Orgánicos Del PSOE Teruel. - PSOE ARAGÓN

PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha apoyado a la Asociación de madres y padres (AMPA) del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Peñarroya de Tastavins en sus reivindicaciones por la escuela pública y contra la concertación.

En un encuentro celebrado este sábado junto a las puertas del centro, donde el AMPA ha colocado pancartas donde se pueden leer frases como "La pública no se vende, se defiende" o "Defender el CRA es defender nuestros pueblos", Alegría aseguró que las madres y los padres le habían trasladado "lo que toda la gente de pueblo sabemos y conocemos: que la pública es la escuela que da oportunidades y futuro a la gente de los pueblos, a nuestros hijos, a nuestras hijas y que, desde luego, hay que seguir apoyándola".

Alegría señaló que en el PSOE "nos vamos a posicionar siempre en contra de los recortes, de ese afán privatizador del actual Gobierno de Aragón del señor Azcón, porque lo sabemos perfectamente, cuando la escuela pública de un pueblo se cierra, ese pueblo se muere".

De esta forma, apuntó que para que los pueblos sigan viviendo "una de las piezas fundamentales es seguir apoyando a la escuela pública, a la escuela rural, y seguir gritando y decir que no a esa concertación y privatización que quieren llevar a cabo aquí en Aragón".

La secretaria general de los socialistas aragoneses mostró su deseo de que durante esta semana "la gente se movilice" en las distintas manifestaciones y huelgas convocadas por plataformas y sindicatos destacando: "No es una cuestión de ideología, es una cuestión de justicia", recalcó.

"Es importante que se nos escuche, que se nos escuche nuestra voz y que la gente sea consciente de lo que significa dar la espalda y despreciar la escuela pública con la realidad que tenemos aquí en Aragón", dijo.

Pilar Alegría se encontraba este sábado en la localidad turolense de Peñarroya de Tastavins, donde asistió a la llegada de la 'Rogativa de Villabona', una peregrinación de 27 kilómetros que se celebra cada siete años y que moviliza a más de 700 personas en recuerdo de un episodio de la historia que hermanó a ambos pueblos.

La tradición recuerda a siete jóvenes de Vallibona (Comunidad Valenciana) que llegaron a Peñarroya de Tastavins tras un episodio de peste, encontraron allí pareja y ayudaron a asegurar la continuidad del pueblo del Matarraña.

Una celebración "peculiar" y "bonita" a juicio de Alegría, que destacó que se haya conseguido que sea "cada vez un evento más reconocido en toda la provincia y en Aragón", como una muestra de los pequeños pueblos para "generar actividades culturales y populares atractivas".