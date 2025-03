Pilar Alegría: "El 'clic' del cronómetro ya ha comenzado, el Gobierno de Azcón está en el descuento"

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este domingo, en el acto de clausura del 18 Congreso Regional de este partido que "el 'clic' del cronómetro, del tiempo atrás, ya ha comenzado en Aragón y el Gobierno de Azcón está ya en el tiempo de descuento; en 2027, Azcón a la oposición".

Antes de ceder la palabra al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la secretaria general del PSOE aragonés ha asegurado que "hoy es un día triste para Azcón" por la celebración de este congreso.

Ha pedido a Azcón que no se preocupe por ella, sino por los aragoneses porque "se está olvidando de la gestión de la Comunidad Autónoma" porque lleva media legislatura "viviendo de las rentas" del anterior Gobierno y criticando al Gobierno de España.

"Tenemos todos los elementos para que la fuerza del cambio traiga de nuevo un Gobierno progresista y socialista a esta Comunidad", ha manifestado Pilar Alegría, quien ha emplazado a salir "a por todas" para gobernar y "mejorar la vida de los aragoneses". "Tengo hambre de ganar, quiero ganar las elecciones de 2027, y sabemos hacerlo, hemos gobernado la Comunidad 26 años", ha concluido.

"Con la alegría que hay ahí --en el auditorio-- y la Alegría que está aquí, no os quepa duda de que más pronto que tarde vamos a sacar la tristeza del PP. Hoy comienza el cambio, tenemos la meta en 2027 y vamos a por ello".

LA CASA DE PEDRO SÁNCHEZ

Ha afirmado que Aragón "siempre" ha sido la casa de Pedro Sánchez, realzando el "orgullo" de los socialistas aragoneses porque el presidente del Gobierno central "está sudando la camiseta, trabajando incansablemente cada día por hacer de este país un faro de luz y esperanza, para conseguir que sea un referente en derechos y libertades".

De Sánchez ha destacado que "en momentos de incertidumbre nos ha trasladado a todos seguridad y certidumbre", enfatizando que la situación es "complicada".

"No me cabe duda de que este Gobierno es hoy el garante del modelo europeo y Europa solo se salva con más Europa", ha continuado Alegría, expresando que el Ejecutivo del que forma parte ha tenido que hacer frente a "unos años complejos por diferentes crisis de toda índole", demostrándose que "cuando ha habido una crisis ahí ha estado él, buscando soluciones a los problemas, siempre al lado de la gente".

Pilar Alegría ha aseverado que "la única bandera que agita el PP cuando el país le necesita es siempre la misma, no a ayudar, no a colaborar" y votan que no a la revalorización de las pensiones o del salario mínimo interprofesional cuando sus votos son necesarios y lo contrario cuando ya no lo son.

"Estos virajes de volante explican el significado de la política para adultos de Feijóo, al que veo un poquico despistado, sin rumbo", ha enfatizado.

Ha recordado que es una mujer "de pueblo", hija de un agricultor y un ama de casa, manifestando su orgullo por ser la ministra de Educación durante los últimos tres años. Ahora quiere ser "la portavoz de muchos aragoneses" en su apoyo a Sánchez.

La secretaria general ha destacado la aprobación de los fondos europeos por 140.000 millones de euros tras la pandemia "a pesar de los palos en las ruedas de Azcón", recordando que servirán para implantar la fábrica de baterías de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

También ha mencionado la subida del SMI, que beneficia a más de 2,5 millones de trabajadores, y la revalorización del Ingreso Mínimo Vital, "un deber ético al ir achicando la desigualdad", así como su política de becas.

"Necesitamos que siga ejerciendo esa política útil que tiene como único interés mejorar la vida de la gente", ha indicado Alegría, lamentado que la oposición está "abonada al ruido y la confrontación permanente", en alusión a "la coalición del recorte" PP-VOX: "No queremos esa coalición de la derecha y la ultraderacha; Aragón no lo merece".

SANIDAD

Para Alegría "es la coalición de los que llevan la bandera en la pulsera y la patria en el talonario", que quiere hacer negocio, ha dicho, con "lo que es de todos", los servicios públicos. "Mañana, este que no es presidente porque no quiere --Feijóo-- viene a Zaragoza a hablar de sanidad; será que el modelo de sanidad de Azcón es un modelo a tener en cuenta".

Ha criticado así la política sanitaria del Gobierno de Aragón, apuntando que la espera mínima en los hospitales de Barbastro y Teruel es de 500 días y en Atención Primaria de 20: "Este es el modelo sanitario de Azcón". También ha criticado el nuevo hospital privado de Zaragoza, "de la misma empresa a la que se liga al ínclito novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid".