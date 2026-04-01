Pilar Alegría (PSOE) apuesta por "acabar con la invisibilidad de las trabajadoras de la limpieza"

La portavoz parlamentaria del PSOE Aragón, Lola Ranera, y la portavoz municipal de este partido en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, en la reunión con representantes sindicales y trabajadoras del sector de la limpieza. - PSOE.

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha apostado este miércoles por "acabar con la invisibilidad de las trabajadoras de la limpieza".

Se ha reunido con representantes sindicales y trabajadoras en la sede autonómica de este partido, junto con la portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera.

El PSOE va a trabajar para mejorar las condiciones laborales de este colectivo que, como ellas mismas denuncian, "son invisibles incluso cuando están trabajan".

"En Zaragoza son 10.000 trabajadoras, en muchos casos mujeres mayores y con unas condiciones económicas realmente bajas. Las que tienen suerte de trabajar 8 horas diarias se plantan con un salario, a final de año, de poco más de 16.000 euros brutos", ha dicho Alegría.

Alegría ha sido clara: "Tenemos que ponernos todas en la cabeza y empatizar cómo con 16.000 euros al año eres capaz de pagar un alquiler, criar a tu familia y salir adelante".

Alegría ha abogado por firmar convenios colectivos para introducir "ciertas mejoras" económicas para estas trabajadoras, recordando que durante la pandemia fueron reconocidas como trabajadoras esenciales, lo que "nunca se vio reflejado en mejoras en sus condiciones económicas" y ha apelado a la justicia social para "estar al lado de estas mujeres para que puedan mejorar claramente sus condiciones laborales".

El PSOE ha anunciado iniciativas tanto en las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar las condiciones laborales de este colectivo así como su apoyo a las movilizaciones que planteen.