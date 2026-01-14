Pilar Alegría (PSOE) califica de "lamentable" la externalización de servicios en el Hospital de Teruel

SARRIÓN (TERUEL), 14 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE a las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Pilar Alegría, ha calificado de "lamentable" la decisión del Gobierno de Aragón de externalizar la prestación de tres servicios en el Hospital Obispo Polanco de Teruel --Ginecología, Urología y Anestesia--.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la localidad turolense de Sarrión, la líder de los socialistas aragoneses ha asegurado que esto es "una muestra clara" de la política a la que "se ha abonado y se ha aferrado" Jorge Azcón en los últimos años, que ha sido "una constante y continua privatización de la sanidad pública".

En palabras de Pilar Alegría, "lo que hay que hacer" es utilizar los recursos públicos "para consolidar los servicios públicos", en este caso aumentando el número de sanitarios en la sanidad pública, y no "para privatizar y enriquecer las cuentas corrientes de una minoría, que generalmente siempre suelen ser los mismos y que, curiosamente, suelen ser amigos suyos".



