Pilar Alegría (PSOE) elige la defensa de los derechos en su imagen de campaña: "Por Aragón. Por tus derechos"

Imagen de campaña de la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría. - MARCOS CEBRIÁN/PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La imagen y el mensaje central de la campaña de la candidata socialista a las elecciones autonómicas en Aragón del 8 de febrero, Pilar Alegría, girarán en torno a la defensa de los derechos con el lema 'Por Aragón. Por tus derechos'.

La consigna, según la candidata del PSOE, resume una declaración política de fondo: "la defensa de un proyecto pensado para todos los aragoneses y aragonesas y la voluntad de hablarles directamente, sin intermediarios, durante toda la campaña".

"La campaña se hace como se gobierna", ha señalado Alegría al dar a conocer la imagen, obra del fotógrafo zaragozano Marcos Cebrián, quien ha propuesto una foto "marcada por la sencillez y la cercanía" en la que busca transmitir "una forma de ejercer el ldierazgo basada en escuchar, cuidar y proteger".

En palabras la candidata, el mensaje "apela a la necesidad de defender el modelo de derechos que representa el PSOE frente al modelo que encarnan las dos derechas".

Alegría ha visitado ya más de una veintena de localidades de las tres provincias en estas últimas semanas, en las que está recorriendo el territorio aragonés, "reafirmando su compromiso de estar en la calle y mantener un contacto directo y constante con la gente".

La candidata socialista ha defendido que Aragón necesita "otra forma de ser gobernado", basada en un liderazgo "capaz de unir, cuidar y dar respuesta a los problemas reales de la comunidad", que es "el eje político de su proyecto".



