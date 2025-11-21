Pilar Alegría quiere "volver a ganar las elecciones" a Azcón para "poner fin a estos dos años de gobierno estéril"

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este viernes, en el Comité Regional de este partido, que quiere "volver a ganar las elecciones" al presidente del Gobierno de Aragón --por las municipales de 2019-- y que el PSOE "está dispuesto, renovado y preparado" para derrotar a Azcón cuando se celebren los comicios para "poner fin a estos dos años de gobierno estéril".

La "ambición" del PSOE es "salir a ganar" las elecciones autonómicas, ha dicho Alegría, criticando "el baile de la yenka" de Azcón a este respecto, y ha pedido a todos "tranquilidad" porque sean "mañana, en 2026 o en 2027" este partido "está preparado" y cuenta con un proyecto "serio, riguroso, que plantea soluciones y oportunidades a la gente de a pie" frente al "binomio estéril" de PP y Vox, que "son lo mismo" y que "ha provocado que hoy los servicios públicos tengan el peor estado de salud que hemos conocido nunca".

"Da igual que se llame Azcón, Mazón, Moreno o Guardiola, el patrón de conducta siempre es el mismo: asfixiar los servicios públicos para seguir ensanchando las cuentas corrientes de una minoría en favor de lo privado", ha asegurado.

Ha aseverado que PP y Vox comparten "el mismo proyecto retrógrado" y que "lo único que les diferencia son las siglas", añadiendo que "frente a esa coalición estéril ahí tiene que estar el PSOE", apostando por plantear alternativas, trabajar "en el diálogo" y volver a "cuidar de lo importante".

"Lo que hemos visto con Azcón ha sido la confrontación con el Gobierno de España, con Pedro Sánchez y, ante todo, con Pilar Alegría", ha enfatizado la dirigente socialista, quien ha considerado que "Azcón, si no hay enemigo delante, no es nada", rechazando el "constante insulto al PSOE y su secretaria general".

SERVICIOS PÚBLICOS

Pilar Alegría ha revisado la situación de los servicios públicos básicos, indicando que, en sanidad, en Teruel la espera para la consulta dermatológica es de dos años y en Calatayud se ha multiplicado por cinco la lista de espera para neumología.

"Mientras con una mano está ahogando la sanidad pública con la otra está poniendo la alfombra roja a la privada, a los negocios de los amigos de siempre", ha continuado la líder del PSOE Aragón, quien ha defendido que la sanidad "vuelva a ser la joya de la corona de esta Comunidad, un servicio de calidad que llegue a todos los aragoneses", para conseguir que ningún aragonés tenga que esperar más de tres días a ser atendido por su médico de cabecera.

En cuanto a la educación pública, ha llamado la atención sobre las frecuentes movilizaciones de la comunidad educativa y las dimisiones de los equipos directivos de algunos centros, tras lo que ha defendido la escuela rural, rechazando la concertación del bachillerato, "la privatización de la educación, la falta de docentes, de especialistas, de auxiliares", asegurando que la educación pública está "golpeada y fracturada por el Gobierno de Azcón", y advirtiendo: "Pondremos el pie en pared frente a esa concertación". Ha apoyado la gratuidad y el carácter público de la educación 0-3.

Pilar Alegría también ha hablado sobre vivienda, que "afecta a la ciudadanía en su conjunto", apostando por llevar a cabo "un trabajo coordinado de todas las administraciones". Ha apuntado que el Gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas más de 8.000 millones de euros y ha aprobado la primera ley de vivienda para introducir la declaración de zonas tensionadas, que "están funcionando y reduciendo el precio de los alquileres" en ciudades como Barcelona, reclamando la construcción de viviendas públicas para jóvenes y menos jóvenes, tras lo que ha rechazado convertir la vivienda en "un negocio especulativo", poniendo el caso de Harineras en Huesca. "Con nosotros la vivienda pública no va a dejar de ser nunca vivienda protegida" porque "no se puede especular con lo que es de todos".

CENTROS DE DATOS

También se ha referido a la política industrial y los centros de datos. Ha subrayado que el Gobierno de Azcón genera "titulares" con proyectos de anteriores Gobiernos del PSOE, como Plaza, la nieve o la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) y ha recalcado que los fondos europeos para atraerlos llegaron a Aragón "porque así lo peleó a brazo partido Pedro Sánchez, en contra de Feijóo acompañado por Jorge Azcón".

"No quiero proyectos que solo hipotequen a las generaciones futuras", ha explicado Alegría, quien ha incidido en que "hay un debate abierto" en torno a los centros de datos, con moratorias en países como Irlanda, Países Bajos, Singapur o Canadá, y ha preguntado si el empleo cualificado de los centros de datos se creará "lejos" de las fronteras españolas. También ha preguntado cuál será el consumo de agua y energía: "Es importante que se nos responda con claridad y se nos dé transparencia".

Ha anunciado "un impuesto solidario" para estas empresas para que "sus beneficios sean revertidos en beneficio de los aragoneses y las aragonesas".