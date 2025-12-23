Pirineos Sur 2026: Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares o La M.O.D.A, algunos de los primeros confirmados

José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares y Nacho Vegas, entre las primeras confirmaciones de Pirineos Sur 2026. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La M.O.D.A., ETS y La Fúmiga son los primeros confirmados de Pirineos Sur 2026. Las entradas ya están a la venta en la web del festival que este año celebrará su XXXIII edición entre el 9 y el 26 de julio, con conciertos de jueves a domingo.

El escenario flotante emergerá de nuevo sobre las aguas del pantano de Lanuza para recibir a artistas nacionales e internacionales que compondrán un año más un ecléctico cartel que se dará a conocer al completo en próximas fechas.

Con este primer adelanto, Pirineos Sur se mantiene como referente en el calendario estival festivalero, con un público variado y fiel durante más de tres décadas. El año pasado se alcanzaron cifras de récord, superando los 47.000 asistentes y firmando cinco 'sold outs'. Este 2026 esperan mantener esa tendencia al alza.

Además, recientemente Pirineos Sur ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Turístico 2025 por el Gobierno de Aragón y galardonado como Destino Musical del Año en los TIIM Awards, unos reconocimientos a su contribución decisiva a la promoción del turismo cultural y a la difusión del patrimonio aragonés.

LOS PRIMEROS CONFIRMADOS

Pirineos Sur 2026 comenzará el jueves 9 de julio con una dupla de artistas que se estrenan en el festival, José González y Rufus Wainwright. El cantautor sueco-argentino es una de las figuras más importantes del folk moderno por su inconfundible voz, sus delicadas melodías y su capacidad para construir atmósferas íntimas.

Tampoco faltará belleza en el show de Rufus Wainwright, una de las voces más personales del panorama musical. Discos como 'Poses' y 'Want one' y sus bellos recitales al piano lo han convertido en uno de los compositores más honestos y carismáticos del momento.

También estará de estreno en Pirineos Sur una de las formaciones de rock inglesas imprescindibles de los 90 y del brit pop en general: Suede. El viernes 10 de julio la banda de Brett Anderson demostrará por qué se mantienen en una forma envidiable, como atestigua su último disco de estudio, 'Antidepressants'.

Esa misma noche también actuará en el festival Nacho Vegas, una de las figuras imprescindibles de la música independiente en español. Con una trayectoria marcada por la honestidad, el compromiso y una escritura afilada, el cantautor asturiano ha construido un cancionero que combina lo íntimo y lo político con una voz profundamente personal, con temas tan inolvidables como 'El hombre que casi conoció a Michi Panero' o 'La gran broma final'.

El primer fin de semana se cerrará el domingo 12 de julio con el enérgico directo de Bomba Estéreo. Su mezcla de electrónica, hip hop y cumbia convertirá Lanuza en una auténtica fiesta expansiva en la que la música se fundirá con el paisaje para crear una experiencia única.

La XXXIII edición de Pirineos Sur también contará el segundo fin de semana con algunas de las propuestas más interesantes del nuevo indie-rock estatal: Dani Fernández, La M.O.D.A., Hens y Sanguijuelas del Guadiana.

La M.O.D.A ya actuó con éxito en Pirineos Sur en 2022 y ahora regresarán el jueves 16 para presentar su recientemente publicado 'San Felices'. La Maravillosa Orquesta del Alcohol, con su certera mezcla de sonidos folk, combinanando instrumentos como acordeón, saxo, banjo, mandolina o clarinete, y rock se ha convertido en un valor seguro en cualquier festival.

Sanguijuelas del Guadiana, una de las propuestas más singulares de la escena emergente, que combina la tradición del sur con un espíritu irreverente y actitud punk, actuará esa misma noche.

El sábado 18 de julio se convertirá en la oportunidad para cantar los grandes temas de Dani Fernández como 'Clima tropical', 'Bailemos' y 'Me has invitado a bailar'. Considerado como una de las voces más personales del pop en castellano, sus canciones han conectado con un público que crece en cada gira, combinando sensibilidad y energía, mientras construye un sonido cada vez más reconocible.

Ese mismo día también será el turno de una de las figuras más consolidadas de la nueva generación de nuestro pop urbano: Hens. Sus canciones directas, estribillos pegadizos y una actitud honesta lo han convertido en la voz de una generación, con la que ha sabido conectar a través de sus letras sobre emociones, dudas y contradicciones.

El último fin de semana contará con la presencia del gallego Carlos Ares, concretamente el 23 de julio, otra de las revelaciones más personales del pop alternativo reciente. Tras años escribiendo y produciendo para otros, dio el salto al frente con 'Peregrino', un disco que lo ha llevado a llenar salas y festivales de todo el país con su voz y formación de directo únicas.

El cartel se completa con otro de los grandes descubrimientos de los últimos años: Valeria Castro. Tras verse obligada a cancelar su actuación de la pasada edición por motivos personales, el entorno único de Lanuza por fin acogerá el esperado directo de la joven artista canaria, que con su delicadeza y su poderosa forma de contar a través de canciones que exploran las raíces, la identidad y las emociones más profundas.

Esta edición de Pirineos Sur cerrará el 26 de julio con una gran noche festiva gracias a los irresistibles shows de ETS y La Fúmiga.

En Tol Sarmiento (ETS) es una de las bandas más populares del panorama musical vasco, conocida por su capacidad para unir euskera, ritmos trepidantes y una energía arrolladora sobre el escenario.

Por su parte, la banda valenciana La Fúmiga es toda una invitación al baile más desprejuiciado con su combinación de vientos, ritmos contagiosos y letras luminosas. Su propuesta, que bebe de la música popular y el espíritu colectivo, y que se materializa en directos muy potentes, ha conectado con públicos de todas las edades.

NUEVA PROPUESTA ESTÉTICA

A esta primera propuesta de artistas se ha unido también la presentación del diseño del cartel, que sigue guardando gran simbolismo. Al icónico diseño del camello de tres jorobas creado por Isidro Ferrer en 2002, se le ha sumado el escenario flotante y el paisaje que lo rodea como protagonistas indiscutibles de la edición.

La imagen pretende transmitir comunión con la naturaleza y serenidad, evocando la calma previa al espectáculo y el concepto de festival más allá de la música, un amanecer como metáfora visual del inicio y crecimiento del festival y que refuerza la idea de un "primer contacto" con Pirineos Sur.

Para disfrutar de los conciertos en familia, todos los conciertos del ciclo contarán con un cupo limitado de entradas a 10 euros para menores de 11 años.