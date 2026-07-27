Pirineos Sur cierra su XXXIII edición con más de 42.000 espectadores, cuatro 'sold out' y récord de público familiar

Ambiente al caer el sol en el escenario de Pirineos Sur. - PILAR VILLUENDAS

LANUZA (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

Pirineos Sur cierra su XXXIII edición después de tres semanas en las que el escenario flotante de Lanuza ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro entre músicas, culturas, generaciones y públicos. Por el festival han pasado 42.000 asistentes durante 12 jornadas, en una edición que ha registrado cuatro noches con todas las entradas agotadas y una alta presencia de público familiar.

La programación ha reunido a grandes figuras internacionales y estatales, artistas estrechamente vinculados con la historia del festival y algunas de las propuestas más potentes del panorama actual.

Rufus Wainwright, José González, Suede, Nacho Vegas, Los Planetas, Christina Rosenvinge, Bomba Estéreo, Rubén Blades, Monsieur Periné, Dani Fernández, Valeria Castro, Carlos Ares, LA M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana o Judeline, son algunos de los nombres que han pasado este año por el auditorio natural de Lanuza.

Una variedad de estilos y procedencias que vuelve a definir la identidad de Pirineos Sur: un festival capaz de reunir canción de autor, pop, rock, indie, salsa, electrónica y músicas de raíz en un mismo cartel, manteniendo su vocación internacional y su apuesta por descubrir nuevas formas de entender la creación musical.

El público ha vuelto a responder a la diversidad de Pirineos Sur, con asistentes procedentes de los 5 continentes y de 66 nacionalidades. Aunque España sigue siendo el principal país de origen, crece el origen internacional, especialmente desde Alemania y Francia, además de gran presencia de Latinoamérica y países como Canadá o Australia.

En España, la Comunidad de Madrid lidera por primera vez la venta de entradas, con un 21 %, por delante de Aragón (15 %) y Cataluña (10 %). Además, el 61 % del público fueron mujeres y el 45 % tenía entre 25 y 34 años. Estos datos confirman la evolución positiva del festival, que ha mantenido cifras similares a las de 2025, cuando alcanzó los 47.000 asistentes en 13 jornadas, una más que este año.

En palabras de Carlos Samperiz, diputado de cultura de la Diputación Provincial de Huesca, "Pirineos Sur vuelve a demostrar que desde una pequeña localidad del Pirineo se puede construir una propuesta cultural capaz de dialogar con el mundo.

La montaña no es un simple decorado para este festival: es su origen, su personalidad y la razón por la que cada concierto vivido en Lanuza resulta diferente. La convivencia artística de propuestas musicales tan diferentes explica mejor que cualquier etiqueta lo que representa Pirineos Sur".

Por su parte, Amalia Ortiz, directora de Pirineos Sur, ha manifestado que "las cifras vuelven a ser excelentes y consolidan a Pirineos Sur como uno de los grandes festivales del verano. Más allá de las cifras, destacamos el crecimiento del público familiar, el excelente comportamiento de la venta anticipada y la buena acogida de las mejoras en movilidad.

Con 2.300 entradas vendidas, el récord de asistencia de menores nos confirma que Pirineos Sur es un festival cada vez más intergeneracional y motor de impacto para la economía local, llenando de vida el valle".

Por otro lado, ha querido señalar que "la nueva Ruta del Sur, con los autobuses desde Sabiñánigo y Biescas, ha conectado todavía más el territorio".

En cuanto a la propuesta cultural, "hemos apostado por una programación muy diversa, destacando al maestro Rubén Blades, Premio Pirineos Sur 2026 a la Diversidad Cultural, y con la convivencia de estilos, generaciones y también diferentes lenguas internacionales e incluso estatales, porque se ha cantado en euskera, catalán y fabla aragonesa, entre otros.

CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO DEL TERRITORIO

Además de su dimensión cultural, Pirineos Sur ha vuelto a desempeñar un papel fundamental como motor turístico y económico del Valle de Tena. Durante las semanas del festival, los alojamientos, establecimientos hosteleros y servicios turísticos de la zona han registrado una ocupación media en torno al 84% y el 100% en los pueblos más cercanos al festival y durante las noches de concierto.

Jesús María Pellejero, presidente de la Asociación Turística Valle de Tena, ha destacado que "Pirineos Sur vuelve a demostrar su importancia como uno de los principales eventos dinamizadores del verano en el Valle de Tena".

También destaca "la creciente diversidad en el perfil de las personas asistentes, favorecida por una programación cultural amplia y variada, capaz de atraer a públicos de diferentes edades, procedencias e intereses". Y es que, la combinación entre música, naturaleza y montaña continúa siendo uno de los principales atractivos para quienes visitan Pirineos Sur.

El festival no solo concentra público en Lanuza y Sallent de Gállego, sino que proyecta su impacto en el conjunto del valle y contribuye a posicionar el Pirineo oscense como un destino cultural de referencia y a promocionar su variada oferta del destino: naturaleza, gastronomía y turismo activo.

UN FESTIVAL COMPROMETIDO CON SU ENTORNO

Pirineos Sur ha mantenido su apuesta por un modelo de movilidad orientado a proteger el entorno natural y mejorar la experiencia del público y de los vecinos. El dispositivo de autobuses lanzadera ha conectado nuevamente Formigal, Sallent de Gállego y el recinto de Lanuza, además de ampliar su recorrido hasta localidades vecinas como Biescas y Sabiñánigo. Este sistema permite reducir el tráfico privado en los accesos al auditorio natural, ordenar los desplazamientos y avanzar hacia un espacio más seguro, cómodo y respetuoso con la montaña.

La sostenibilidad forma parte de una visión más amplia del festival, que entiende la cultura como herramienta de desarrollo, cohesión territorial y sensibilización. El escenario flotante, el embalse y el paisaje pirenaico son también elementos esenciales de una experiencia que exige también responsabilidad y cuidado.

Asimismo, Pirineos Sur ha puesto también el foco en el Pacto de Festivales, una iniciativa de la Asociación de Festivales de Música (FMA) con la colaboración de Mujeres de la Industria de la Música (MIM), que subraya la importancia de avanzar hacia modelos de festival más responsables, seguros e inclusivos. Su presencia en esta edición recuerda que los grandes eventos culturales no solo son espacios de música, sino también plataformas para potenciar una industria de festivales más justa, igualitaria y libre de violencias.

LA FÚMIGA Y ETS, BROCHE FINAL DE ESTA EDICION

La última jornada del festival arrancó con ETS (En Tol Sarmiento), que alargó la euforia del cierre de Pirineos Sur. Su actuación resultó una auténtica explosión de energía, enlazando himnos festivos con un potente combo de metales, electrónica y ritmos populares. El grupo vasco mantuvo al público en constante movimiento con temas como Aukera Berriak, Zurekin Batera o Zure Orbaina, cantada con Artur Martínez de La Fúmiga. Su capacidad para conectar con el público y una puesta en escena vibrante confirmaron el excelente momento que atraviesa una de las bandas más populares del panorama musical en euskera.

Pero la fiesta no había hecho más que comenzar. La Fúmiga convirtió Pirineos Sur en una celebración colectiva, con un directo vibrante y festivo. La banda valenciana desplegó ante casi 4.000 personas su inconfundible mezcla de ska y rock, enlazando canciones infalibles como Mediterrània, Havia de passar, Ja no fa mal o Espremedors en uno de los conciertos dentro de su gira de despedida "L'últim abraç". Con una potente sección de metales, un mensaje de optimismo y compromiso, la banda transformó el escenario flotante de Lanuza en una gran pista de baile.

El festival quiere agradecer a todos los partners su apoyo, con mención especial a la Diputación Provincial de Huesca, al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Cervezas Ambar, Embou, St. Petroni y Azulmarino, así como al resto de instituciones colaboradoras, que hacen posible este evento.