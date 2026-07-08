Pirineos Sur levanta el telón con 40 propuestas musicales y un amplio dispositivo para facilitar el acceso al festival

Del 9 al 26 de julio el anfiteatro natural de Lanuza acogerá 12 días de conciertos, 40 propuestas musicales diferentes y artistas procedentes de 9 países - PIRINEOS SUR

LANUZA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La XXXIII edición de Pirineos Sur comenzará este jueves, 9 de julio, en el escenario flotante de Lanuza, donde hasta el próximo 26 de julio se darán cita 40 propuestas musicales de artistas procedentes de nueve países. El festival volverá a convertir el anfiteatro natural del Valle de Tena en un punto de encuentro entre culturas, estilos y públicos, consolidándose como una de las principales citas musicales del verano.

La programación reunirá durante doce jornadas a artistas nacionales e internacionales como Jorge Drexler, Rubén Blades, Suede, Los Planetas, Rufus Wainwright, José González, Chambao, Bomba Estéreo, Judeline, Dani Fernández, Nacho Vegas, Lia Kali, Valeria Castro o Christina Rosenvinge, entre otros. También participarán propuestas como el homenaje a Omega, protagonizado por Lagartija Nick y Kiki Morente, además de grupos y solistas como La M.O.D.A., ETS, Carlos Ares, Monsieur Periné, Ester Vallejo o Alex Serra.

El festival arrancará este jueves con las actuaciones de José González y Rufus Wainwright. El viernes será el turno de Suede y Nacho Vegas; el sábado subirán al escenario Los Planetas y Christina Rosenvinge, mientras que el domingo actuarán Bomba Estéreo y Alex Serra & Totidub, completando el primer fin de semana del certamen. Además de los conciertos, las tradicionales verbenas con sesiones de DJ prolongarán la actividad hasta la madrugada.

MOVILIDAD REFORZADA Y ACCESO SOSTENIBLE

La organización ha vuelto a poner el foco en la movilidad para facilitar la llegada de los asistentes y reducir el impacto sobre el entorno natural. Entre las 18.00 y las 7.00 horas, el camino interior entre Sallent de Gállego y la presa de Lanuza permanecerá cerrado al tráfico rodado y funcionará como vía verde, permitiendo el acceso únicamente a pie, en bicicleta o mediante los autobuses lanzadera habilitados para el festival.

Como principal punto de estacionamiento se habilitará el aparcamiento gratuito de Formigal-Sextas, desde donde partirán lanzaderas hasta Sallent de Gállego y el recinto del festival. Este año también se amplían las conexiones mediante autobús con Sabiñánigo y Biescas, mientras que quienes viajen desde Zaragoza podrán utilizar las líneas regulares de transporte público con enlace en Sabiñánigo. La organización recomienda planificar con antelación los desplazamientos para evitar esperas y facilitar el acceso.

ALOJAMIENTO, ACTIVIDADES Y COMPROMISO AMBIENTAL

El festival ofrece diferentes alternativas de alojamiento en Lanuza, Sallent de Gállego y el resto del Valle de Tena, desde hoteles y apartamentos hasta campings y una zona de acampada próxima al recinto con reserva previa. También se mantiene una zona específica para autocaravanas y campers en Formigal y Sallent de Gállego.

Más allá de la programación musical, Pirineos Sur anima a los asistentes a disfrutar de las actividades del Valle de Tena, como rutas de montaña, propuestas náuticas en el embalse de Lanuza o la oferta cultural de 'El Mundo en Sallent Festival'. En el propio recinto habrá una variada propuesta gastronómica y espacios para contemplar el atardecer junto al escenario flotante.

El festival mantiene además su apuesta por la sostenibilidad a través del Espacio BALORE, un punto de sensibilización dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y refuerza su compromiso con la reducción de la huella ambiental, la accesibilidad y la mejora de los servicios para el público, incluyendo la ampliación de los aseos femeninos y su adhesión al Pacto de Festivales para promover eventos culturales más responsables e inclusivos.