El Plan de Concertación Económica de la DPT aumenta a 12,3 millones de euros

El diputado delegado de Cooperación Local de la DPT, José Luis Alvir; el presidente de la DPT, Joaquín Juste; y la diputada de Hacienda, Yolanda Sevilla. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel ha presentado el Plan de Concertación Económica para este año, que asciende a 12,3 millones de euros, un millón de euros más que en 2024.

Con esta iniciativa, los 236 municipios y la entidad local menor pueden dotarse de liquidez a través de estos fondos, que estarán condicionados a destinarse en función de las necesidades consideradas por los ayuntamientos, sin precisar su justificación, ha informado la institución provincial.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha explicado la importancia del Plan de Concertación al señalar que "es una buena noticia para los pueblos de la provincia, que pueden ampliar su capacidad de respuesta frente a la demanda de los vecinos" y ha añadido que este año la propuesta es "más ambiciosa".

El diputado de Cooperación Local, José Luis Alvir, ha indicado que la principal ventaja de plan es su flexibilidad, "permitiendo a los ayuntamientos poder atender el gasto y afrontar las subida de los costes, eliminando la burocracia".

Por su parte, la diputada delegada de Hacienda, Yolanda Sevilla, ha subrayado que, un año más, se ha gestionado esta partida a ciegas debido a la falta de presupuestos por parte del Gobierno de España.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

En la distribución del fondo, se establece un tratamientos específico para los municipios con mayor población. De esta manera, Alcañiz recibirá 270.600 euros, Andorra 184.000 euros y la ciudad de Teruel, para sus barrios rurales 123,000 euros.

Esto atiende a la diversidad demográfica de la provincia, el resto de la dotación se repartirá conforme a un modelo progresivo con un total de 11.721.900 euros.

Primero se destinará 35% restante, 3.959.071,73 euros, una cantidad fija para todas las entidades, siendo de 16.919,11 euros por municipio. Finalmente, el restante, 7.323.561,78 euros, se estable en función de la población fija por población, siendo 14,62 euros por habitante.

Una vez transferidas las cantidades a cada ayuntamientos, estos dispondrán de un plazo de tres meses para acreditar, por certificación expedida por Secretaría o la Secretaría/Intervención de la Corporación, con el aprobado de la Alcaldía que acredite que la aportación provincial del Planes se ha aplicado al Estado de Ingresos del Presupuestos Municipal correspondiente. El plazo para esta justificación será de tres meses.