El plan de movilidad por la reforma del Coso y plaza San Miguel tendrá 4 fases y desviará 6 líneas de autobús

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plan de movilidad por la reforma integral de la plaza San Miguel y calle Coso, hasta plaza España, tendrá cuatro fases a lo largo de los 15 meses de obras, y afectará al recorrido de seis líneas de autobús: la 29, 30, 38, 39, 40 y N5, que tendrán itinerarios alternativos.

Estas líneas, que cruzan la plaza de San Miguel, tendrán dos trazados para bordear la zona de obras: la calle Asalto, Alonso V y Monreal, para conectar con la ribera; y el paseo de la Constitución para llegar centro, lo que garantiza la intermodalidad, los trasbordos si fueran necesarios, y no alargar en exceso los recorridos a los ciudadanos ni afectar a las frecuencias.

Las dos primeras fases se centrarán en la plaza San Miguel, dando comienzo este próximo lunes, 20 de octubre, y se extenderán durante seis meses en los que la segunda fase, de dos meses de duración, se solapará con la primera. Una vez concluidas se iniciarán, en primavera de 2026, las fases tercera y cuarta que, atañen a la calle Coso, y se prolongarán durante nueve meses.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano; y la consejera municipal de Movilidad, Tatiana Gaudes, han presentado el plan de movilidad, que está subdividido en fases para minimizar las afecciones a comerciantes y residentes.

PLAZA SAN MIGUEL

Los trabajos de la plaza San Miguel comienzan este lunes, se prolongarán durante seis meses y permitirán el uso cotidiano del Coso, pero el tráfico en la plaza de San Miguel quedará cortado desde el primer día y durante seis meses. Se iniciará en el lado este de la plaza, en su mayor extensión, y en los dos últimos meses se sumarán los trabajos en el lado oeste con el objetivo reabrir la movilidad en toda la plaza en medio año.

Al hacer las obras en dos fases, se facilitan los accesos a garajes, la carga y descarga para vecinos y comerciantes, ha recordado Víctor Serrano, quien también ha explicado que se ha tenido en cuenta aspectos como la Semana Santa de 2026 y la actividad en la iglesia, para lo que se han coordinado con la Junta de Cofradías.

Tatiana Gaudes ha explicado que las calles laterales a la plaza San Miguel quedarán en fondo de saco para permitir la entrada y salida, así como el giro, para atender a residentes y comercio. Asimismo, se han diseñado otras zonas de carga y descarga para facilitar el suministro a bares y comercio del entorno. Ha reconocido que conforme avancen las obras se producirán algunos cortes o modificaciones inevitables, pero siempre se informará con antelación.

"El paso del Coso hacia el Coso Bajo se mantiene, y la movilidad en paseo de la Mina, Miguel Servet y la calle Asalto permanece intacta", ha aclarado Tatiana Gaudes.

NUEVE MESES DE OBRAS EN EL COSO

Cuando culminen las obras de la plaza de San Miguel se iniciará, en mayo de 2026, la reforma de la calle Coso hasta plaza España, que se extenderá 9 meses, y también tendrá otras dos fases.

En la denominada fase 3 se trabajará dos meses en total y abordarán las obras en dos pequeños tramos: en la salida de Don Jaime I y en la zona entre el San Vicente de Paúl y el Coso Bajo. Después, los trabajos se centrarán en la fase 4, durante otros 7 meses y se centran en el Coso desde plaza de España hasta San Vicente de Paúl.

Con esta división, el Ayuntamiento de Zaragoza reducirá las afecciones a la movilidad de la ciudad al mínimo posible, ha reiterado Gaudes. En la fase 3 se busca que los desvíos de las líneas de autobús que suben por Don Jaime I sólo sean de dos meses, mientras que desde San Vicente de Paúl se seguirá accediendo al Coso --giro en sentido a plaza de España- y al Coso Bajo se podrá llegar desde la plaza San Miguel ya abierta.

En la fase 4, con casi todo el Coso en obras, el tráfico de Don Jaime I podrá acceder hacia plaza de España; el tráfico de San Vicente de Paúl podrá girar hacia el Coso Bajo y la plaza San Miguel estará ya abierta en ambas direcciones.

"Tenemos prediseñada ya las estrategias de movilidad de las fases 3 y 4 que afectan al Coso, pero los daremos a conocer al detalle cuando se acerque su inicio, para el que faltan todavía seis meses", ha asegurado Tatiana Gaudes. Asimismo, ha explicado que "es probable que la experiencia con las obras de la plaza de San Miguel, y el proceso de escucha con vecinos y comerciantes durante ese tiempo aportarán posibles mejoras que se puedan incluir antes de cerrar los planes por completo".

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Todos estas fases y planes se han dado a conocer hace unas semanas a los distintos colectivos directamente afectados por las obras, como los representantes de las distintas asociaciones de comercio, hoteles y hostelería, con quienes la alcaldesa, Natalia Chueca, ha mantenido reuniones.

Asimismo, los consejeros municipales, los concejales delegados y el personal técnico de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda; de Medio Ambiente y Movilidad; de Economía, Transformación Digital y Transparencia; y de Participación Ciudadana y Régimen Interior, han mantenido distintas reuniones con entidades y vecinos.

Además de aclarar sus dudas e inquietudes o apuntar detalles que puedan mejorar la convivencia con las obras, se ha expuesto tanto el Plan de Comercio específico como las distintas líneas de comunicación que se mantendrán durante todo el proceso, con canales informativos vía whatsapp, la creación de un grupo de trabajo transversal que coordinará tanto la información, o las principales figuras a pie de obra que atenderán a los residentes y comerciantes.

El sistema más directo para mantenerse informados y abierto a toda la ciudadanía será en Canal de Difusión de Whatsapp "Reforma Coso-Plaza San Miguel", que se puede seguir a través del enlace directo 'https://whatsapp.com/channel/0029Vb6zeOd5fM5Rz5uVIi2g' o bien escaneando el código QR con la cámara del teléfono móvil para seguirlo.

COMPENSACIONES

El resultado final de las obras supondrá una mejora en la calidad de vida de vecinos y comerciantes, si bien "siempre tenemos que apelar a la comprensión y a la paciencia de los ciudadanos, porque las molestias son inevitables", ha reconocido Víctor Serrano.

Los comercios afectados se podrán beneficiar de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para los que acrediten una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía.

El cálculo y la presentación de solicitudes se hará a trimestres vencidos. Estas subvenciones ya se han aplicado este año a otras zonas afectadas por obras como Conde Aranda, César Augusto, calle Escuelas, avenida de Navarra, Gil Morlanes, Matadero y Jerusalén.

También hay un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones con bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados. La factura del IBI se puede reducir un 25% para obras de hasta 3 meses, un 50% para afecciones comprendidas entre 3 y 6 meses, un 75% para las que van de 6 a 9 meses, y hasta el 95% cuando superan los 9 meses de obras.

Si el inmueble está alquilado y la actividad la ejerce otra persona distinta del propietario, es necesario que el propietario haya aplicado al comerciante una rebaja de renta o compensación equivalente a la bonificación.

Respecto al IAE, se benefician locales con afecciones por obras en vía pública de más de 3 meses, con exenciones proporcionales. Entre 3 y 6 meses es del 10%; entre 6 y 12 meses es del 15%; y con más de 12 meses alcanza el 25%.

Además, en las próximas semanas se lanzará el primer especial de la historia de Volveremos en Zaragoza en zonas afectadas por obras, que establecerá jornadas de acumulación de saldo en los establecimientos de estas calles, con las características que se determinen del dialogo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los comerciantes, como en 2022.