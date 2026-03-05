El Plan de Obras y Servicios 2026 permitirá la pavimentación de casi 100 calles de localidades de la provincia oscense

El presidente de la DPH, Isaac Claver, en el centro, durante su visita a la localidad de Azanuy. - DPH

HUESCA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca celebrado este mediodía ha aprobado el Plan de Obras y Servicios (POS) 2026, el programa de inversión municipal de mayor cuantía de la institución que alcanza los 20.640.841 euros.

Este año casi el 30 por ciento de la inversión, más de 6 millones de euros, se va a destinar a la pavimentación de vías públicas. El Plan de Obras y Servicios de la DPH crece un 4,7 por ciento, casi un millón de euros, respecto a 2025 con el objetivo de apoyar económicamente a los ayuntamientos para que puedan realizar actuaciones que den respuesta a las necesidades de los vecinos mejorando así el bienestar y la calidad de vida en los pueblos.

El listado de las más de 400 actuaciones solicitadas por los 201 municipios de la provincia --todos excepto la capital oscense-- se orienta principalmente a mejoras en vías públicas, edificios municipales e instalaciones deportivas, además de actuaciones de abastecimiento, parques y saneamiento.

Las partidas con mayor dotación son las dedicadas a pavimentación de vías públicas, 95 actuaciones por valor de 6,14 millones de euros; edificios municipales, 72 intervenciones valoradas en 3,5 millones de euros; a instalaciones deportivas, medio centenar de trabajos por 2,42 millones de euros; una veintena de intervenciones para el abastecimiento domiciliario de agua potable por 1,13 millones de euros; la mejora de parques y jardines --22 actuaciones por 900.000 euros; el impulso demográfico en el medio rural, --790.000 euros repartidos entre 14 actuaciones--, instalaciones de ocupación del tiempo libre: 580.000 euros para 16 actuaciones; y once mejoras en ellos alcantarillados por 550.000 euros.

Entre las novedades del POS 2026, que se aumenta el respaldo a los ayuntamientos más pequeños: los pueblos de menos de 2.000 habitantes ven incrementada la aportación de 2025 en un 5 por ciento, mientras que los 12 municipios de más de 2.000 habitantes aumentan su aportación un 2,5 por ciento.

AYUDA DE EMERGENCIA A FONZ

El pleno ha aprobado además una ayuda de urgencia de 120.000 euros a Fonz (Huesca) para poder proteger a una familia desalojada por el deslizamiento de un talud provocado por las lluvias de los últimos meses. La Diputación asumen el cien por cien de la actuación para que el Ayuntamiento pueda intervenir de forma inmediata y con todas las garantías técnicas.

Las obras a realizar incluyen la demolición de la calzada en voladizo, el saneo de las proyecciones de hormigón, la estabilización del talud mediante anclajes y mallas, y la reposición de los elementos necesarios para asegurar la estabilidad y la seguridad de la zona.

El pleno ha comenzado guardando un minuto de silencio por dos exalcaldes de la provincia fallecidos. Francisco Andrés Aguarón falleció el pasado 28 de febrero. Fue alcalde de Peralta de Alcofea durante 32 años y diputado de la DPH durante dos legislaturas (1979-1983 y 1987-1991). Agustín Aylagas, fallecido el 27 de febrero, fue alcalde de Ayerbe entre 1983 y 1991.