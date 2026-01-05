La Plataforma de los Paisajes de Teruel pide a "los Reyes de Dinamarca" la retirada del Clúster Maestrazgo

Archivo - Planta fotovoltaica y aerogeneradores en el Bajo Aragón histórico, - PLATAFORMA A FAVOR DE LOS PAISAJES DE TERUEL.

TERUEL 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha puesto en marcha una petición en 'Change.org', que lleva por título 'Carta a los Reyes de Dinamarca', en coincidencia con la festividad de los Reyes Magos, para recoger firmas para reclamar al fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) la retirada del macroproyecto de renovables del Clúster Maestrazgo.

La iniciativa reclama la paralización y retirada del proyecto denominado Clúster Maestrazgo, propone alternativas sostenibles y solicita la revisión de la compra realizada a la empresa Forestalia, han señalado desde la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel.

En la carta que se remitirá a CIP, la Plataforma ha reclamado la retirada del proyecto Clúster Maestrazgo al considerar que su continuidad tendría un impacto ambiental significativo y podría generar diversos problemas derivados de un proceso de tramitación que, a su juicio, ha suscitado dudas y desconfianza entre la población local.

Asimismo, la entidad ha propuesto reorientar las inversiones hacia iniciativas centradas en la conservación y el desarrollo sostenible del territorio, entre las que figuran la creación de un laboratorio de investigación en biodiversidad, un centro de conservación del patrimonio, el impulso de un modelo de turismo sostenible orientado a visitantes nórdicos y la puesta en marcha de espacios de tecnificación deportiva.

En este contexto, la Asociación ha solicitado a CIP que revise la adquisición del proyecto a Forestalia y que, en caso de detectarse irregularidades, reclame las responsabilidades correspondientes por los perjuicios ocasionados, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía.

Por último, la Plataforma ha subrayado la necesidad de respetar y proteger el territorio del Maestrazgo, apostando por su mantenimiento en el estado actual y por la preservación de su valor natural y cultural, al tiempo que se apoya a la población local mediante iniciativas de desarrollo sostenible.

"Antes de enviar la carta formal a CIP hemos lanzado la petición para que la misiva vaya acompañada del respaldo ciudadano; esperamos que el volumen de firmas refuerce la petición de protección del Maestrazgo", han declarado desde la Plataforma, remarcando que se ofrecen al diálogo y a proponer "alternativas viables y proyectos de desarrollo sostenible que beneficien a la población local".

La carta será enviada a CIP una vez se haya recopilado y verificado el número de firmas recogidas en la petición de 'Change.org'.