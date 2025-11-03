La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia tilda de "fracaso total" el proyecto del Parque de Atracciones de Zaragoza

Archivo - Concentracion de la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia - LA PLATAFORMA SALVEMOS LOS PINARES DE VENECIA

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha calificado de "fracaso total" el proyecto de ampliación del Parque de Atracciones encabezado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el director general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, José María Ruiz de Temiño; para aseverar que "empezó mal y sigue peor" puesto que la única empresa que ha concurrido a la licitación no ha obtenido la nota suficiente..

Han argumentado que "empezó mal" porque "sin estudiar la realidad" de la ciudad ni de los Parques de Atracciones en el ámbito nacional, el Gobierno municipal "se apresuró" a proclamar que "debía convertirse en un referente nacional de ocio y espectáculos, con parque acuático incluido".

Asimismo, han criticado que "se apresuraron" a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "ignorando" que había tres hectáreas sin usar y que la ampliación en cinco hectáreas más se hacía "a costa" del pinar que forma parte de la infraestructura verde de Zaragoza, un bosque con múltiples valores ambientales y sociales.

"Pero, poco importaba para el Gobierno municipal, pues tal como declaró el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, en la visita a Torrero, se talarán los pinos que sean necesarios y que requiera el proyecto presentado".

Incluso, ha apuntado la Plataforma "llegó a decir barbaridades" entre las que han citado que el pinar se encontraba en un estado "lamentable" y que el nuevo Parque de Atracciones sería una "oportunidad" para su revitalización, como si no fuera responsabilidad municipal el mantenimiento de los espacios naturales de esta ciudad, le han recordado a Lorén.

Según ha indicado la Plataforma, tras las protestas vecinales y ecologistas, Lorén afirmó el pasado mes de junio que el nuevo pliego de licitación "establecía que la actividad principal del recinto estaría orientada al entretenimiento del público familiar, pero con una clara vocación de sostenibilidad y respeto al medio ambiente".

"OPACIDAD"

Desde la Plataforma, han mostrado su disconformidad con la "opacidad" con la que se había fraguado este proyecto y con las "múltiples irregularidades" en las que incurría, al ser "contrarias" a diversos acuerdos municipales, estatales y europeos contraídos por la Corporación municipal. Por ello, decidió recurrir a los tribunales.

Para las organizaciones vecinales y ecologistas que componen la Plataforma, la información conocida estos días, con el resultado de una única oferta planteada, "corrobora" que el proyecto planteado desde el Ayuntamiento es "inviable" social, económica y ambientalmente.

La puntuación obtenida en el apartado sobre Contribución al Acuerdo Climático de la Ciudad de Zaragoza ha sido de cero puntos sobre 14 y en el de Gestión Medio Ambiental, de 3,5 sobre 7 puntos. Si se tiene en cuenta el conjunto de todos los puntos, ha sumado 36,5 sobre 100 puntos, lo que supone un "suspenso" que hubiera requerido dejarlo desierto y replantear el proyecto.

Por todo ello, la Plataforma ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Zaragoza que renuncie al proyecto inicial, y tal como reclaman desde el inicio, han solicitado que se mantenga el Parque de Atracciones con la superficie actual, aunque mejorado.

Así, proponen que se regule y restrinja el tráfico rodado a favor del transporte colectivo, se eliminen los nuevos viales proyectados que "solo incrementarían" el tráfico en el pinar y en el distrito y que se mantengan los parkings del exterior para impedir aparcamientos desordenados.

ARBOLEDA SINGULAR

Han propuesto al equipo de gobierno que, coincidiendo con la celebración del centenario de los Pinares de Venecia, en este 2026, se declare "arboleda singular" y dediquen un presupuesto a ejecutar el Plan de Gestión Forestal, que ha sido adjudicado a la empresa "INDAGA en verde" el pasado 5 de septiembre y que deberá entregarse al ayuntamiento el 1 de diciembre.

La Plataforma ha indicado que ya desde 1998 existen proyectos municipales de Gestión del Monte de Torrero que no se han ejecutado por "falta de presupuesto y voluntad política".

Llevar a cabo esta protección y revitalización de los Pinares de Venecia sería la "mejor forma" de situar a Zaragoza en el mapa nacional, de lo que podría "presumir" el Ayuntamiento, por contar con un bosque urbano de 330 hectáreas, resultado de una plantación popular.