La Plaza de la Cultura de Teruel cuenta con un nuevo parque infantil inclusivo

La concejal de Parques y Jardines,María Pilar Sánchez, y la alcaldesa Emma Buj. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Cultura cuenta con un nuevo parque infantil inclusivo dotado con ocho nuevos juegos inclusivos y que ha supuesto una inversión de 30.000 euros financiados con fondos municipales. Este nuevo espacio de recreo se ha instalado junto al parque infantil protagonizado por la nave espacial de siete metros que el Ayuntamiento puso en marcha en octubre de 2023.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Parques y Jardines, Maria Pilar Sánchez, han visitado la instalación para comprobar el resultado de los trabajos realizados así como explorar las numerosas novedades que presentan. Entre otras, destaca la instalación de un cartel inclusivo con pictogramas SAAC (Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación), que mejora la accesibilidad cognitiva y favorece la integración de niños con TEA, discapacidad intelectual y otras afecciones neurológicas.

El área de juegos cuenta también con un columpio de integración múltiple hexagonal, conocido como "los pinceles", con cuatro asientos planos y dos asientos de integración, que permite a los niños socializar mientras se columpian. A ello se suman un balancín de burbujas, un juego de muelle de cuatro plazas, el muelle "Spooky Chismoso" y un carrusel volador, que puede utilizarse en distintas posiciones: de pie, sentado, a caballito, en el suelo o tumbado.

El parque se completa con una casita Planetarium, inspirada en la naturaleza y el universo, que incorpora cinco juegos interactivos en inglés relacionados con el sistema solar, los astros, las fases lunares y las capas de la atmósfera, además de un banco tertulia accesible para sillas de ruedas. Por último, se ha instalado un cuenco giratorio inclinado, especialmente diseñado para niños con movilidad reducida.

INVERTIR EN BIENESTAR

"Los espacios de juego no son solo lugares de ocio, son puntos de encuentro que fortalecen el tejido social de los barrios y favorecen el desarrollo físico, emocional y social de los más pequeños", ha declarado la alcaldesa, y ha añadido que "invertir en parques infantiles es invertir en bienestar, en convivencia y en una ciudad más amable para las familias".

Por su parte, la concejal de Parques y Jardines ha explicado que todos los juegos se han diseñado siguiendo estrictos criterios de inclusión y seguridad, incorporando elementos que facilitan su uso a niños con movilidad reducida, discapacidad intelectual o trastornos del espectro autista. "El objetivo es que ningún niño se quede sin participar y que el juego sea una experiencia compartida".

La instalación cuenta tiene una base continua de caucho amortiguante que, además de mejorar la accesibilidad, también garantiza una mayor protección, reduciendo el riesgo de lesiones en caso de caída y aportando tranquilidad a las familias.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Teruel reafirma su compromiso con la creación de áreas de juego inclusivas y seguras, donde todos los niños puedan compartir experiencias, fomentar la convivencia y disfrutar del juego en igualdad de condiciones.