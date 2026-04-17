La plaza del Pilar de Zaragoza acoge Kinder Joy of Moving Experience para fomentar el deporte y evitar el sedentarismo

La Plaza del Pilar se convierte este fin de semana, del 17 al 19 de abril, en un gran espacio al aire libre dedicado al deporte y la diversión, con una amplia programación de actividades para toda la familia. Se trata de Kinder Joy of Moving Experience - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar se convierte este fin de semana, del 17 al 19 de abril, en un gran espacio al aire libre dedicado al juego, el deporte y la diversión, con una amplia programación de actividades para toda la familia.

Se trata de Kinder Joy of Moving Experience, un evento que llega por primera vez a Zaragoza y que se ha inaugurado por el concejal de Deportes, Félix Brocate, y la portavoz de la organización, Elena Vaqué. Ambos han destacado la importancia de impulsar propuestas que contribuyan a combatir el sedentarismo infantil, uno de los principales retos actuales en materia de salud pública.

Durante tres jornadas, la Plaza del Pilar ofrece una amplia programación de actividades dirigidas a escolares a partir de 3 años, así como a sus familias. La iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de vida activos y saludables en la infancia a través del movimiento y el juego.

La programación incluye talleres y espacios deportivos como fútbol, baloncesto 3x3, voleibol, bádminton, circuitos de actividad física y zonas de baile, todos ellos dinamizados por monitores especializados. El enfoque del evento prioriza valores como el trabajo en equipo, el respeto, el fair play y la inclusión.

HORARIOS

Kinder Joy of Moving Experience es una iniciativa que apuesta por el desarrollo integral de los menores mediante el llamado Método Joy of Moving, metodología educativa que fomenta habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales a través de actividades lúdicas y no competitivas.

Este viernes 17 de abril está especialmente dirigido a centros educativos y entidades deportivas, con acceso mediante inscripción previa y aforo limitado, en horario de 09.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Por su parte, el sábado 18 y el domingo 19 de abril el acceso será libre y gratuito para el público general, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, hasta completar aforo.

Con esta iniciativa, Zaragoza refuerza su compromiso con la promoción del deporte base y los hábitos saludables, consolidándose como un referente en la organización de actividades que fomentan el bienestar y la participación ciudadana. Esta es una de las líneas de trabajo que han llevado a la ciudad a la obtención del título de Capitalidad Europea del Deporte 2027.

Kinder Joy of Moving Experience ha contado ya con miles de participantes en distintas ciudades y forma parte de un proyecto global presente en 34 países, que cada año acerca el deporte y el juego activo a millones de niños y niñas en todo el mundo.