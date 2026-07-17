La plaza del Pilar de Zaragoza volverá a ser el gran punto de encuentro para animar a España en la final del Mundial

La plaza del Pilar en la semifinal del Mundial cuando se enfrentaron la selección de España y la de Francia - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar volverá a convertirse este domingo, 19 de julio, en el gran punto de encuentro para apoyar a la selección española en la final del Mundial de fútbol, que le enfrentará a la selección de Argentina.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado que el Ayuntamiento volverá a instalar tres pantallas gigantes --una principal y dos auxiliares-- para que miles de aficionados puedan seguir juntos el encuentro entre España y Argentina, que comenzará a las 21.00 horas.

Se va a reforzar, además, el carácter inclusivo del evento, ya que se reservará una zona habilitada para personas con movilidad reducida.

En la previa se podrá disfrutar de animación musical a cargo del dj Eddy Charlez y el speaker David Aso. Como principal novedad respecto a las anteriores retransmisiones, habrá actuación en directo del grupo zaragozano Modelo.

Tras el "extraordinario" ambiente vivido en las retransmisiones organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza durante este Mundial, las distintas áreas municipales trabajan ya de manera coordinada para que la ciudadanía pueda compartir, una vez más, un momento histórico en la plaza más emblemática de Zaragoza.

El dispositivo volverá a implicar a los servicios de Cultura, Infraestructuras, Limpieza, Movilidad, Policía Local y Bomberos, con el objetivo de ofrecer todas las garantías de seguridad y comodidad a los asistentes.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE MOVILIDAD

Ante la previsión de una gran afluencia de personas en el centro de Zaragoza, en especial a partir de la finalización del partido, tanto la Policía Local como el servicio de Movilidad han coordinado un dispositivo especial que se pondrá en marcha a lo largo de la tarde del domingo.

A partir de las 17.00 horas, los tranvías introducirán unidades dobles en el servicio para aumentar su capacidad. Con el mismo objetivo, el autobús urbano funcionará con el máximo de vehículos articulados disponibles en ese tramo horario.

Se ha contemplado la posibilidad de que, cuando termine la final, y por indicación de la Policía Local, sea necesario cortar el tráfico rodado en la calle Don Jaime I, plaza de España, paseo de la Independencia y paseo Echegaray y Caballero.

Llegado ese momento, además de los desvíos de las líneas de autobús afectadas, el tranvía funcionará en bucle hasta su hora de finalización desde César Augusto hacia Parque Goya y desde Gran Vía hacia Valdespartera.

ASEOS, BARRAS Y REFUERZO DE LIMPIEZA

En la Plaza del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza volverá a instalar baños portátiles y facilitará licencia a los bares del entorno para que puedan ofrecer servicio de barra en el exterior. Durante las horas previas se refrescará el pavimento de la plaza del Pilar con baldeos de agua.

Asimismo, el Consistorio hace un llamamiento al civismo de todos los asistentes para utilizar los 15 contenedores de residuos que, como en los anteriores partidos, se van a habilitar en el perímetro de la Plaza del Pilar.

También se van a trasladar a esta zona las denominadas 'islas emergentes', grandes contenedores de reciclaje con módulos independientes para fracciones de resto, orgánica, papel-cartón, envases y vidrio.

Al finalizar el encuentro, se pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza nocturna tanto en la propia plaza como, si fuera necesario, en los lugares en los que desarrolle la posible celebración. La distribución de los medios se adaptará al desarrollo del evento, a la afluencia registrada y al estado de limpieza observado en cada ubicación.

Esta será la cuarta gran retransmisión organizada por el Ayuntamiento durante el Mundial. En la primera, más de 5.000 aficionados presenciaron el encuentro de octavos de final frente a Portugal en el Pabellón Príncipe Felipe. Posteriormente, la plaza del Pilar congregó a más de 9.000 personas durante los cuartos de final frente a Bélgica y más de 10.600 asistentes en la semifinal ante Francia.

La final del Mundial de fútbol supone un acontecimiento histórico para el deporte español, ya que es la segunda vez que la selección masculina opta al título, dieciséis años después de conquistarlo en Sudáfrica. Aquella victoria de 2010 también se vivió de forma multitudinaria en la plaza del Pilar, lugar de gran valor simbólico para la celebración de los grandes éxitos deportivos.

Ese mismo año, el jugador de la selección, Álvaro Arbeloa fue el pregonero de las fiestas del Pilar y salió al balcón del Ayuntamiento con la Copa del Mundo ganada en Sudáfrica en la mano que provocó un sonoro aplauso y ovación cuando la alzó y la exhibió ante una plaza abarrotada y totalmente entregada.