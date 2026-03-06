La plaza del Torico de Teruel acoge la lectura del manifiesto del Día Internacional de las Mujeres

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, abre el acto de lectura del manifiesto del 8M, que ha tenido lugar en los porches de la plaza del Torico debido a la lluvia - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha abierto el acto de lectura del manifiesto del 8M, que ha tenido lugar en los porches de la plaza del Torico debido a la lluvia que ha cae desde primera hora de esta mañana. En el acto también han intervenido representantes de todas las administraciones públicas como el Ayuntamiento turolenses, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial y Comarca de Teruel.

El manifiesto que ha leído reconoce que a pesar de los avances conseguidos, un 8 de marzo más, la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FACMP), se une a este Día Internacional de las Mujeres, que representa la "reivindicación" de los derechos de todas las mujeres y tiene como objetivo "sensibilizar" a la sociedad y potenciar la igualdad real de género.

España es uno de los países que más ha avanzado en la igualdad al ocupar el cuarto puesto de acuerdo con el índice Europeo de Igualdad de género, pero la igualdad plena "no se ha alcanzado", ha lamentado al indicar que "persisten desafíos y desigualdades estructurales" en el ámbito laboral, económico, social y familiar, así como "brechas" que afectan especialmente a las mujeres en entornos rurales, cuyo papel "debe ser expresamente reconocido como motor económico, sostén de la vida familiar y comunitaria, dinamizadoras sociales y garantes de la cohesión territorial".

Este Año Internacional de la Agricultora es una declaración que visibiliza de manera expresa a las "mujeres agricultoras", todas las mujeres que trabajan en los sistemas agroalimentarios, en diferentes capacidades y en todos los segmentos de las cadenas de valor.

A pesar de su contribución "indispensable", continúan enfrentándose a "mayores dificultades" en el acceso al empleo estable y de calidad, a los servicios públicos, a la conciliación y a los espacios de decisión.

Visibilizar su aportación y garantizar la igualdad efectiva de oportunidades no es solo una cuestión de justicia social, sino una "condición indispensable para afrontar el reto demográfico y asegurar el futuro de nuestros municipios", ha enfatizado. Además, siguen enfrentándose a obstáculos "sistémicos", como el acceso limitado a la tierra o la participación en la toma de decisiones a todos los niveles o la desigualdad retributiva en los empleos, ha citado.

COMPROMISO

Ha observado que queda mucho por hacer en la distribución del tiempo, la denominada corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidados y en el mercado laboral, donde las mujeres siguen ocupando más empleos "infravalorados" o a tiempo parcial.

Tras esta exposición Buj ha subrayado que la igualdad plena "no puede construirse sin la implicación activa de los hombres" para explicar que no se trata de una pérdida de derechos ni de privilegios individuales, sino de un "avance colectivo" que mejora la convivencia, que fortalece nuestras comunidades y amplía las oportunidades para todas las personas.

La implicación masculina es "clave", ha apuntado en ámbitos como la corresponsabilidad y el reparto equilibrado de los cuidados; en la erradicación de las violencias machistas; en la promoción de entornos laborales justos y en la construcción de referentes igualitarios para las nuevas generaciones.

Por eso las entidades locales, como institución pública más cercana a la ciudadanía, "deben asumir" su papel impulsor de políticas de igualdad, de acciones de sensibilización y de espacios de participación que fomenten el compromiso conjunto de mujeres y hombres.

ADHERIRSE

Desde la FAMCP, han invitado a todas las entidades locales aragonesas a adherirse a esta declaración, reafirmando el compromiso del mundo local con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres.

En concreto el texto aboga por promover acciones locales destinadas a la incorporación económica y social de las mujeres, impulsando especialmente el emprendimiento femenino y facilitando instrumentos que ayuden a fijar la población en el municipio; y contribuir en la puesta en marcha de mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos --administraciones, empresas y hogares-- que permitan una conciliación real y efectiva.

También defiende impulsar la intervención de las mujeres en la toma de decisiones y garantizar la igualdad en el acceso a recursos y oportunidades y fomentar campañas de sensibilización que visibilicen la importancia de la implicación de los hombres en una sociedad más justa para todos.

"Porque sin mujeres en nuestros pueblos no hay presente ni futuro. Porque la igualdad no es una causa exclusiva de las mujeres, sino una tarea común. Porque la igualdad no resta, suma derechos, bienestar y futuro. Y porque solo desde la implicación activa de toda la sociedad podremos hacer realidad una igualdad plena y efectiva, también en nuestros pueblos", ha concluido.