Plena Inclusión Aragón desarrolla un juego de cartas para personas con discapacidad intelectual sobre Pedro Saputo

ZARAGOZA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Vida de Pedro Saputo', una obra de literatura aragonesa escrita a mediados del siglo XIX por Braulio Foz, ha inspirado el primer juego de cartas online desarrollado en lectura fácil por Plena Inclusión Aragón y enfocado a personas con discapacidad intelectual, así como con deterioro cognitivo o dificultades de comprensión lectora.

'¿Quién es más Saputo?' es el nombre de este proyecto que implica a muchas personas con discapacidad intelectual de Aragón y también busca promocionar el territorio "como un destino patrimonial cultural y turístico a través de una forma más divertida, jugando con el ocio y la gamificación", ha explicado el coordinador del servicio Creando Espacios Accesibles de Plena Inclusión Aragón, Santiago Aguado, en declaraciones a Europa Press.

El juego estará disponible en modalidad individual y grupal y se articula en torno a cuatro tipos de cartas. Por un lado, las denominadas 'Personaje', donde se especifican los diferentes retos a conseguir o preguntas sobre Aragón; las 'Braulio Foz', que desvelan la respuesta de cada una de las preguntas o retos; 'Barrera', las que dificultan el juego y presentan desafíos a resolver; 'Paisaje', ofrecen pistas para hallar la solución a las 'Personaje'.

El objetivo de la dinámica es conseguir el mayor número de puntos posible, alrededor de 20, ha apuntado Aguado. En total, el juego contará con unas 250 cartas, puesto que a las anteriormente citadas se añadirán otras como las comodín.

Los retos a los que se enfrentarán los jugadores van desde áreas como la gastronomía, la naturaleza o el patrimonio, hasta personalidades de la historia de Aragón.

PROMOCIONAR ARAGÓN

"Queremos promocionar Aragón como un destino que tiene un patrimonio muy rico. A nivel cultural podemos sentir orgullo de que otras personas de toda España y de otros países puedan venir y disfrutar de nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo de una manera sencilla y divertida", ha manifestado Santiago Aguado.

"Precisamente, el juego será online para deslocalizar y poder llegar a todos las zonas de Aragón", ha comentado Aguado, quien ha reconocido que la brecha digital puede verse como un 'hándicap' si se tiene en cuenta el público al que está dirigido, sin embargo, la mayoría de las personas con discapacidad "utilizan el móvil y tienen internet en sus casas". Además, las entidades que forman parte de Plena Inclusión ya trabajan la digitalización.

Igualmente, las reglas y normas del juego estarán adaptadas y serán validadas en lectura fácil, debiendo de encuadrarse en una aplicación de uso intuitivo y sencillo, puesto que otro de los propósitos de '¿Quién es más Saputo?' pasa por acercar el conocimiento sobre Aragón de una manera entretenida a personas que por diferentes motivos tienen dificultades de comprensión lectora.

PREMIO EUROCAJA RURAL

En el marco del concurso llamado 'Talento artístico' convocado por Eurocaja Rural y Plena Inclusión España para apoyar proyectos culturales inclusivos, '¿Quién es más Saputo?' ha sido premiado y recibirá 2.000 euros que se destinarán a avanzar en esta primera fase del proyecto.

Todas las asociaciones de Plena Inclusión han podido presentar sus ideas y en total se han recibido 67 propuestas de 22 provincias y de 44 pueblos y ciudades diferentes de toda España, involucrando a 1.200 personas. El concurso ha reunido propuestas de teatro, pintura, escultura, artes plásticas, danza, cine, literatura, música, fotografía y arquitectura.

Santiago Aguado ha agradecido el reconocimiento por parte de Eurocaja Rural porque este galardón "nos insufla ganas de seguir con estos proyectos de largo recorrido". Ha adelantado que el premio en metálico se empleará para realizar las ilustraciones de cada una de las cartas, un trabajo a cargo de la ilustradora con discapacidad intelectual Ainhoa Rodríguez.

"Las personas con discapacidad también podemos aportar. A mi me gustaría encontrar trabajo a raíz de esto, porque yo sé dibujar y pintar", ha expresado la ilustradora de las cartas, que ha mirado al mundo del manga y el anime para componer a cada uno de los personajes y escenarios que aparecerán en cada carta de '¿Quién es más Saputo?'.

"Desde siempre me ha gustado mucho dibujar, porque cuando dibujo me siento bien. Empecé a dibujar fijándome en la televisión y luego los imitaba en un papel", ha relatado Rodríguez, quien ha insistido en su interés por el manga, un estilo que se advierte en su trabajos.

Por tanto, "cuando me eligieron para hacer las ilustraciones me dio mucha alegría. Era una cosa que quería hacer porque a mí me gusta mucho el tema del dibujo. Me gustaría que me contratasen para dibujar, tengo mucha paciencia y se me da muy bien", ha asegurado Ainhoa Rodríguez, quien ha agradecido la oportunidad brindada desde Plena Inclusión Aragón para ilustrar el libro cuarto de Pedro Saputo y el juego de cartas.

De hecho, '¿Quién es más Saputo?' pretende promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante un trabajo en el que han intervenido activamente, entre otros retos.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA DE LA MANO DE PEDRO SAPUTO

El juego de cartas es una iniciativa enmarcada en el proyecto 'Accesibilidad cognitiva de la mano de Pedro Saputo', iniciado en 2020. El primer hito del mismo, ya completado, consistió en adaptar la novela de Braulio Foz de 1844 a lenguaje fácil y comprensible.

De este modo, 'Vida de Pedro Saputo' se ha dividido en cuatro volúmenes para adaptarla a lectura fácil, incluyendo diferentes complementos paratextuales y herramientas a nivel de lectoescritura para personas con discapacidad intelectual. Todos ellos se ilustran con dibujos de miembros de asociaciones de Plena Inclusión Aragón, como el caso de Ainhoa Rodríguez, autora de las ilustraciones del número cuatro.

Asimismo, estos cuatro libros en formato PDF están disponibles para su uso y descarga gratuita en la web de Plena Inclusión Aragón. También puede encontrarse el primer audiolibro locutado por personas con discapacidad intelectual de todo Aragón, "un hito que consideramos que no hay en el resto de países y que nos enorgullece", se ha felicitado Aguado.

En la misma línea, se facilitan otros recursos como juegos o ilustraciones hechas por personas con discapacidad intelectual para poder pintarlas.

PLENA INCLUSIÓN

Plena Inclusión Aragón es la federación que representa a la mayoría de las entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la comunidad autónoma, alrededor de unas 40 pertenecientes a las tres provincias.

A su vez, forma parte de una red a nivel estatal y "generamos metodologías, documentación y diferentes proyectos que compartimos y co-creamos en los diferentes territorios de nuestro país", ha resumido Santiago Aguado.