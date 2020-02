El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, a favor de que la Iglesia pague IBI por inmuebles no dedicados al culto

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo PP y Vox, que han votado en contra, una moción de Podemos para que la Iglesia Católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por propiedades no adscritas estrictamente al culto, ni afectadas por el interés público o por derechos sociales, según reza la enmienda transaccional de Ciudadanos que se ha aceptado.

La moción de Podemos pide que el Ayuntamiento de Zaragoza solicite, de modo inmediato, al Gobierno de España una modificación legislativa para que los inmuebles oficialmente reconocidos como propiedad de la Iglesia Católica no adscritos estrictamente al culto comiencen a pagar el IBI "eliminado así privilegios obsoletos".

Además, solicita que se traslade esta misma petición a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para "evidenciar" la voluntad de los ayuntamientos españoles.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha justificado esta moción al indicar que el objetivo es "eliminar privilegios injustos y de origen medieval". Ha incidido en que "los espacios privados no de culto tienen que pagar como cualquier otro hijo de vecino".

"No hay matiz ideológico. Hablamos de inmuebles de la Iglesia Católica que por el Concordato no pagan el IBI y son unos 2 millones de euros en Zaragoza". Ha cifrado en 536 los inmuebles en Zaragoza que "se escaquean del IBI por el Concordato con la Santa Sede no por la Ley mecenazgo" y ha detallado que 506 inmuebles son de uso industrial, hoteles, viviendas y garajes.

"Esto va de que paguen por todos los inmuebles no adscritos al culto porque los otros ya están regulados", así como "de ser iguales ante la ley y defender la caja única del Ayuntamiento", ha esgrimido.

"HASTA EL ÚLTIMO EURO"

El alcalde, Jorge Azcón, del PP, ha intervenido para preguntar a Rivarés qué hizo Zaragoza en Común (ZeC) en los cuatro años del mandato anterior --cuando Podemos estaba integrado en esta plataforma electoral-- y ha dicho que con la modificación que haga el Gobierno de España de la legislación el Ayuntamiento de Zaragoza "recaudará hasta el último euro".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha recordado que la Ley del Mecenazgo de 2002 es la que regula el IBI y no solo está exenta la Iglesia Católica, sino otros organismos como sedes de partidos políticos y comunidades hebrea y musulmana o patronatos.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha abundado en la idea de que la Iglesia Católica pague los impuestos de los bienes no afectos a culto y ha considerado "escandaloso" el caso de la catedral de La Seo de la capital aragonesa, templo en el que "después de reformarlo con dinero de los ciudadanos, se cobra por la entrada".

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, de Cs, ha dicho que la Iglesia Católica, además de inmuebles adscritos al culto, tiene otros que prestan un servicio del que las Administraciones locales se benefician, especialmente, y son de utilidad social.

En este sentido, ha pedido que tampoco paguen IBI los edificios afectos al interés público o derechos sociales. Ha recordado que Podemos está en el Gobierno de España y puede modificar la ley en este sentido.

"SECTARISMO"

La consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior, María Navarro, del PP, ha señalado que las exenciones del IBI se regulan por la Ley del mecenazgo de 2002 y afectan también a los sindicatos, partidos políticos y otras fundaciones. Ha pedido a Podemos que "se dejen de sectarismo porque si tienen privilegios los sindicatos o los partidos políticos por qué no regularlo también", ha cuestionado.

A Santisteve le ha recordado que esa exención del IBI se compensa por el Gobierno central, que en 2019 han sido 2,5 millones de euros. "Es un tema complejo", ha sintetizado. A su parecer, es una moción "sectaria" porque solo alude a la Iglesia Católica y ha añadido que los colegios concertados tienen exención por la Ley de mecenazgo de 2002.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Luis Miguel García Vinuesa, ha dicho que este es un asunto "tremendamente complejo" porque atañe a los acuerdos del Estado con la Santa Sede y al Concordato. "Creemos que la Iglesia debe tributar", ha dicho y ha mencionado que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que "se pague el IBI, cuando el inmueble genera beneficio".

A su parecer, si no se cobra "algo se hace mal" y ha precisado que quedarían exentas actividades educativas, pero no residencias u oficinas de la Iglesia Católica. Ha puntualizado que solo se alude a la Iglesia Católica porque es la única que tiene rango de Estado.