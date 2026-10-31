El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza realizará el 4 de noviembre el sorteo de las mesas electorales

Archivo - Mesas electorales en el Ayuntamiento de Zaragoza en las pasadas elecciones autonómicas. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará este miércoles 4 de noviembre un Pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales con motivo de las elecciones a Cortes Generales que tendrán lugar el domingo 29 de noviembre.

De esta forma, se pone en marcha la maquinaria electoral para que los vecinos y vecinas de la capital aragonesa puedan ejercer su derecho al voto y acudir a la cita con las urnas.

Mediante un procedimiento informático, se elegirán 14.720 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 515.411 residentes en el municipio de Zaragoza.

En total, se constituirán 920 mesas en 136 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se designará un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

De las 14.720 personas seleccionadas, saldrán posteriormente los integrantes de las mesas, entre ellos 920 serán presidentes y 1.840 serán vocales.

Las notificaciones se entregarán del 5 al 10 de noviembre y la presentación de alegaciones se podrá realizar en las dependencias de la Junta Electoral de Zona, situadas en la avenida de José Atarés, 89, edificio Fueros de Aragón, en horario de 9.00 a 13.30 horas de lunes a viernes o por correo electrónico a la dirección alegaciones.jezz@justicia.aragon.es en el plazo de máximo de 7 días desde su designación.