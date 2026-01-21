Un pleno extraordinario votará este viernes el presupuesto de Barbastro, que asciende a casi 20 millones

Archivo - Calle Coso de Barbastro (Huesca) - EUROPA PRESS - Archivo

BARBASTRO (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Barbastro para 2026, que alcanza los 19,37 millones de euros, se debatirá y aprobará previsiblemente en una sesión plenaria extraordinaria convocada para este viernes, 23 de enero, a las 09.00 horas.

La concejala de Hacienda, Blanca Galindo, ha definido el presupuesto como un documento "realista, práctico y al servicio del ciudadano", que está concebido para hacer de Barbastro "una ciudad mejor todavía".

En la propuesta destaca la cantidad que se destina a limpieza urbana y gestión de residuos sólidos urbanos, que alcanza los 1,61 millones de euros y supera en un 27,4% a la del año pasado. El montante total está distribuido en tres partidas de gasto: Recogida de Residuos, con 275.000 euros, Tratamiento de Residuos con 510.000 y Limpieza Viaria, con 827.000.

"La mejora de la limpieza y la gestión de residuos es una prioridad absoluta, de ahí el incremento, que es fruto de las reuniones que se han mantenido con la Comarca del Somontano y va a permitir un aumento en el número de trabajadores y, también, en los sectores de limpieza, que pasarán de cinco a siete", ha indicado la edil, quien ha agregado que la institución comarcal va a incorporar más maquinaria y que el Consistorio va a modificar las ordenanzas para combatir mediante sanciones los comportamientos incívicos.

El Área de Servicios es la que mayor crecimiento en volumen de gasto presupuestado experimenta, ya que pasa de 4,94 a 5,39 y el incremento, ha destacado Blanca Galindo, quien ha explicado que se vincula "directamente" al compromiso con la mejora de la limpieza urbana.

"Quedará ahora la rúbrica del convenio, algo que esperamos no se demore más. Hemos mantenido diferentes reuniones técnicas con la Comarca y el compromiso es que, una vez el Presupuesto se apruebe y supere el periodo de información pública, el acuerdo se sustancie", ha añadido.

INVERSIONES

Las cuentas recogen inversiones reales por 743.000 euros. Entre las partidas más importantes destacan los 113.000 euros que se reservan para activar un Plan de Asfaltado, los 130.000 destinados a adquisición de edificios en el entorno de San Hipólito, los 75.000 euros reservados para llevar a cabo derribos que permitirán abrir nuevos espacios de esponjamiento en el Casco Histórico o los 19.000, 18.000 y 15.000 euros que se destinan a la redacción de proyectos para, respectivamente, la mejora de la calle Santa Teresa, la rehabilitación del edificio Félix de Azara y la mejora de la calle Juan Ramón Jiménez.

Igualmente, se reservan partidas para mejora de parques infantiles --50.000 euros--, adecuación y ampliación del carril bici --20.000 euros--, iluminación del Parque La Barbacana --26.063 euros-- y el futuro aparcamiento de La Merced, proyecto para el que se suman 56.000 euros a los 100.000 que ya se consignaron en el Presupuesto 2025 y que no se han ejecutado.

Entre las partidas de inversión figuran también una de 47,345 euros para arreglo de caminos, otra de 38.000 para adquisición de parquímetros y una más de 10.000 euros que ha de permitir adquirir contendores específicos para residuos orgánicos.

15.000 euros más se destinan a actuaciones de pacificación del casco urbano, 6.000 a redacción de proyectos, 2.542 a adquisición de equipos para la Policía Local y 6.000 más para la mejora de la iluminación del Parque de La Paz.

El apartado se completa con 55.172 euros para financiar contratos de alquiler con opción a compra vinculados a los locales que ocupan las dependencias municipales de la plaza Universidad y otra de 30.000 que ha de permitir redactar un proyecto de mejora del Complejo Municipal de los Deportes.

INGRESOS Y GASTOS

El presupuesto de 2026 contempla unos ingresos de 19.370.000 euros y unos gastos por idéntico importe.

Dentro del capítulo de ingresos, 6,85 millones proceden de Impuestos Directos; 210.000 euros, de Impuestos Indirectos; 4,69 millones, de Tasas; 6,43 millones, de Transferencias Corrientes; 24.000, de Activos Financieros; 541.000 de Ingresos Patrimoniales y 563.063, de Enajenación de Inversiones Reales.

En cuanto a los gastos; 7,22 millones se destinan a Personal; 10,03, a Bienes Corrientes y Servicios; 23.000 euros a Gastos Financieros; 1,3 millones, a Transferencias Corrientes; 17.000 euros, a Transferencias de Capital y 24.000 euros, a Gastos Financieros.

El proyecto de presupuesto se somete a debate en el pleno de este viernes tras diferentes reuniones con los diferentes grupos políticos en las que estos han podido presentar sus propuestas.

"Hemos mantenido tres reuniones con cada grupo y en el proyecto, de una forma u otra, se recoge entre el 80 y el 90% de lo que desde cada grupo se ha propuesto", ha subrayado Galindo, quien ha asegurado que han sido "fructíferas" y que este es el proyecto de presupuestos "más consensuado de los últimos años".