Cartel de la grabación del programa Carne Curda este miércoles en la Facultad de Edcuación de la Universidad de Zaragoza. - DPZ

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza pone en marcha una nueva edición de Comunidad Glocal, su programa de sensibilización en materia de solidaridad internacional, cooperación para el desarrollo y educación para la ciudadanía global.

En esta ocasión, la iniciativa tendrá como protagonista al podcast, un formato que permite acercar los grandes retos globales a los y las oyentes, generar espacios de reflexión colectiva e incorporar nuevas voces al debate público.

El principal reclamo de esta edición será la presencia de Carne Cruda, uno de los programas de referencia de la radio independiente en España, que hará un programa especial en directo y con público este miércoles 2 de diciembre a las 18.00 en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. La entrada será libre hasta completar el aforo.

"En un momento en el que los discursos de odio, la desinformación y el individualismo ganan espacio, es más necesario que nunca generar lugares de encuentro, reflexión y pensamiento crítico. Con la incorporación de Carne Cruda a Comunidad Glocal queremos ampliar el alcance de nuestras políticas de sensibilización, llegar a nuevos públicos y situar la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos en el centro del debate social", destaca la diputada delegada de Solidaridad y Cooperación, Nerea Marín.

A través de su habitual formato de entrevistas y conversación, Carne Cruda acercará al público cuestiones relacionadas con la solidaridad internacional y la cooperación para el desarrollo, contribuyendo a generar una mirada crítica sobre la realidad global y sobre el papel que podemos desempeñar desde nuestro entorno más cercano para transformarla.

Con esta nueva edición, Comunidad Glocal incorpora nuevos formatos de comunicación para ampliar su alcance y llegar a públicos diversos, especialmente a las generaciones más jóvenes, aprovechando las posibilidades que ofrecen los medios digitales para divulgar, sensibilizar y fomentar la participación ciudadana.

El alumnado de la provincia, protagonista de sus propios podcasts Más allá de la emisión en directo de Carne Cruda, el programa tendrá continuidad durante 2027 con la realización de talleres de podcast en centros educativos de los municipios de la provincia de Zaragoza y de los barrios rurales de la capital, a partir del trabajo que realizan con las Escuelas Transformadoras, una apuesta por acercar la educación para la ciudadanía global a los centros educativos de nuestra provincia.

A través de esta iniciativa, se trabaja con la comunidad educativa para fomentar el pensamiento crítico, la solidaridad, la igualdad, la sostenibilidad y el compromiso con los derechos humanos.

Los talleres estarán dirigidos a alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Las actividades serán gratuitas tanto para los centros educativos como para el alumnado.

Las y los estudiantes participarán en todo el proceso de elaboración de sus propios programas, desde la documentación y la preparación de los contenidos hasta la grabación, la edición y su posterior difusión.

El objetivo es que el alumnado no sea únicamente receptor de contenidos, sino que se convierta en protagonista de la comunicación, investigando, reflexionando y compartiendo sus propias miradas sobre la solidaridad internacional, la cooperación para el desarrollo, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global.

El proyecto culminará con un encuentro que reunirá a los centros educativos participantes y permitirá presentar los podcast y compartir el trabajo desarrollado a lo largo de los talleres.

Comunidad Glocal continúa así trabajando para acercar a la ciudadanía de la provincia de Zaragoza los grandes desafíos de nuestro tiempo, poniendo de relieve la interdependencia entre territorios y sociedades y la capacidad de las comunidades locales para contribuir a la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario.