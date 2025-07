Podemos Aragón rechaza el "juego de confrontación territorial" por la financiación: "Cataluña nos ha adelantado"

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Aragón, Pilar Gimeno, ha indicado que su formación política no va a entrar en el "juego de confrontación territorial al que siempre recurre el Partido Popular" en lo que respecta al modelo de financiación singular para Cataluña, reconociendo que esta comunidad autónoma "nos ha adelantado, igual que lo harán el resto de territorios si no nos espabilamos".

Así lo ha expresado Gimeno este miércoles durante una rueda de prensa posterior al encuentro mantenido con el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en el marco de una ronda de contactos con todos los partidos para abordar el acuerdo bilateral sobre financiación alcanzado por el Gobierno de España y Cataluña.

Pilar Gimeno ha pedido a Jorge Azcón "que no pierda el tiempo, que se remangue, se ponga a trabajar por los intereses y los derechos de Aragón y de las y los aragoneses".

Lo que necesita Aragón, ha continuado Gimeno, es "una financiación autonómica justa, equilibrada y solidaria", de manera que Podemos defiende que "todas las comunidades autónomas, sin excepción, deben contar con los recursos necesarios para garantizar servicios públicos de calidad, como son la sanidad, la educación, la dependencia y, especialmente, la vivienda".

Ha reafirmado el compromiso de Podemos con "un modelo de país plurinacional ligado al debate de la reforma del sistema de financiación autonómico", así como de la reforma fiscal, "que obliga a pagar a quien más tiene, trabajando con los privilegios de los más ricos y especuladores".

"Mientras ese debate no lo abordemos, no habrá satisfacción en la ciudadanía y se mantendrán las situaciones de desigualdad. Eso pasa, entre otras cosas, por una financiación autonómica justa para todas y todos", ha apuntado Gimeno, para aclarar que en Podemos "no lo rechazamos --el modelo de financiación singular--, al contrario, exigimos que sea el mismo trato para todas las comunidades autónomas y que haya igualdad. Eso es un país plurinacional".