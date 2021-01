Podemos critica que el presupuesto de PP-Cs "no atiende a las necesidades reales" de Zaragoza

ZARAGOZA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha criticado que el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno PP-Cs "no responde a las necesidades de la ciudad" para 2021, especialmente a las más ha afectado la pandemia.

"Es un presupuesto que no ayuda a la gente. No vemos ayudas directas para hostelería, cultura, pymes y autónomos, o para necesidades básicas como el pago del alquiler". Ha lamentado que no se contemplen a pesar de que es una obligación derivada de la moción de Podemos aprobada en el pleno del 28 de diciembre, ha explicado

Para Rivarés se trata de una equivocación de partida en el planteamiento de este proyecto de presupuestos y más en este año "tan especial pues es lo que la sociedad está necesitando y es la primera prioridad para 2021", ha considerado.

Tras una primera lectura del proyecto, el grupo municipal de Podemos ha dicho opinado que es "inadmisible" que el Gobierno de la ciudad vaya a destinar 660.000 a exigencias de Vox, como son las partidas para la "oficina antiaborto" con 150.000 euros, incluida en la partida de

Acción Social, o la oficina de violencia intrafamiliar, con 510.000 euros, y que este año vuelven a condicionar la partida para igualdad, que no supera el 1.200.000 euros.

Estas dos exigencias, que ya han sido planteadas por Vox en el anterior ejercicio a cambio de su apoyo a las cuentas del Gobierno PP-Cs, supondrá que "parte de este dinero irá destinado a establecer un convenio con un 'lobby' que en su propia web dicen que su papel es informar a las mujeres que "el aborto provoca riesgos físicos, problemas de pareja, sentimientos de culpa, tristeza, depresión' y que el feto "lucha contra los instrumentos quirúrgicos durante el aborto.

Para Podemos es "indignante" que con dinero público se vaya a fomentar "ideología que va claramente contra los derechos de las mujeres, como es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, o a la oficina de violencia intrafamiliar, que duplicar un servicio que ya se presta desde el IAM, donde atienden tanto la violencia de género como la doméstica, y "que solo sirve para enmascarar la negación de Vox de la violencia machista".

Desde Podemos han reiterado que "asumir las ideas de la ultraderecha en materia de violencia machista es una involución en el avance de derechos y limita la actuación que necesitan las mujeres en situación de violencia machista", ha explicado la concejal de la formación morada, Amparo Bella.

Podemos encuentra "preocupante" cómo se ha diseñado la partida destinada a ayudas de urgencia social, "favoreciendo el retraso" en la concesión a las ayudas de urgencia al alquiler, los suministros básicos o el material escolar.

"Se sigue manteniendo algo que introdujo este gobierno en el anterior ejercicio y es un desdoblamiento de la partida de ayudas de urgencia social entre el Capítulo 2 y el Capítulo 4. En el primero, se incluyen los 9,58 millones solo destinados para gasto de alimentación y en Capítulo 4, de 5,25 millones para ayudas de urgencia social -donde se incluyen las ayudas al alquiler o a los suministros básicos-. Esto obliga

a tramitar estas ayudas como si fueran subvenciones y llevan más retraso administrativo, porque se tiene que fiscalizar previo a la concesión por la intervención. Las personas cuando piden una ayuda urgente no pueden esperar largos trámites justificativos", ha señalado Bella.

La concejal de Podemos ha recordado que durante el 2020, las ayudas para electricidad y gas se han reducido en un 60 por ciento, lo que ha tildado de "vergonzante".

Sobre la partida nueva de 350.000 euros en Acción Social "Centro de atención telefónica Servicios Sociales", y que "claramente va destinado a la línea 900", ha solicitado que esté fuera del presupuesto y ha avanzado que presentarán enmiendas para intentarlo.

Para Podemos resulta "complicado" cómo el equipo de Gobierno va a cuadra las cuentas si se bajan impuestos y se reduce la deuda, aunque lo estudiarán con más detalle, ha apuntado Rivarés.

Respecto a las inversiones anunciadas ha estimado que resultan "poco creíbles", pues los proyectos de calibre a los que van destinadas "son heredadas de gobiernos anteriores y ya iniciadas", como la prolongación de la avenida Tenor Fleta. Las otras tienen partidas de entre 25.000 y 100.000 euros para anteproyectos o proyectos, por lo que se derivan a 2022 y 2023", ha declarado Rivarés.

En cuanto a la previsión que hacen de ingresar 30 millones de euros por venta de suelo público, Podemos ha mostrado su desconfianza en que sea real. "Por el momento solo están garantizados los 16 de Quirón, que ya

se contaron como ingreso en 2020 y de los que habrá que gastar 5 millones para urbanizar los suelos", ha aclarado.